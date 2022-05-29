國民黨高市長人選難產 黨部推薦名單有這些人...

國民黨高雄市長人選難產，外界關注高雄人選是否與桃園相同都屬空降，國民黨高雄市黨部主委許福明表示，黨部有提名單給中央參考，包括持保留、開放態度的高雄市議員陳麗娜、黨部副主委曹桓榮，孫文學校校長張亞中近期頻繁拜會高雄，他也在名單之中。

許福明說，相信黨中央會在最快的時間，把目前市長候選人的人選做通盤考量後，提出最有勝選機會的人選，一起與高市議員打贏年底的選戰。許福明指出，市黨部有推薦名單給中央黨部，「不管是正式向市黨部表達意願的，或者勤走基層有參選意願的同志等，都會送上去。」

國民黨主席朱立倫將在6月1日搭機訪美，當天也是國民黨中常會，外界關心中央黨部是否選在當天公布高雄市長人選。許福明表示，如果要在6月1日公布，這幾天就必須先確認人選，要看提名小組、提名委員會的決定，地方黨部目前未接獲相關消息。

曹桓榮說，不論最後中央黨部決定的人選是在地或空降，都希望能盡快決定，因高雄人重視情感交流，且幅員廣大，候選人需要花更多時間與民眾培養感情。曹桓榮也說，只要黨有需要、市民有需要，自己都隨時準備上場，但目前仍未接獲黨的徵詢。