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高市舉辦40場危老重建整合說明會 建築師提供專業諮詢
高雄市府工務局與高雄市建築師公會，今天起一連分區舉辦40場「危險與老舊建築物重建社區民眾說明會」，專業建篩師現場簡報並提供諮詢，讓有重建需求的建築物可以透過簡便的審查程序完成重建。
高雄市工務局長楊欽富指出，高市危老重建申請案件數自106年統計至今年4月底止，已核准8017戶危老重建案，其中今年1月至4月底危老重建案申請就多達2263戶，顯見市民對於都市防災的概念已顯著提升。
市府針對危老重建輔導及鳳山區合法房屋推動，將持續採取「主動服務」，持續提供民眾「危老重建一條龍」服務。
高雄市建築師公會表示，今年將會舉辦40場「危險與老舊建築物重建社區民眾說明會」，今天是第一場，與民眾面對面溝通。
參加說明會的民眾說，父母年紀也大了，透天厝住家已經老舊，沒有電梯，看著老人家爬上爬下很辛苦，老屋翻修也要大手筆，所以考慮重建，可以針對父母養老的需求做些規畫。
高雄市建築師公會說，都市危險及老舊建築物加速重建，是針對30年以上且有結構安全疑慮的房屋，資格必須包括：在都市計畫範圍內、100%所有權人同意、合法建築物、非歷史古蹟等。危老重建可享有容積獎勵、政府補助、融資獎勵和稅賦減免。高雄市建築師公會洽詢電話07-3237248。
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