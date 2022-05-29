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國境最南前瞻停車場試營運 小鎮漫步停這裡
屏東縣恆春立體停車場今天起試營運，這座被喻為「國境最南」的立體停車場，位在恆春東門路上，步行約5分鐘即可抵達恆春最熱鬧的中正路。
屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，往常若遇搶孤等大型活動，最頭痛的就是停車，樓高4層立體停車場試營運後，提供汽車231格、機車249格停車空間，可望解決恆春停車問題。
恆春立體停車場是屏東縣府爭設的9座前瞻停車場之一，黃國維指出，恆春立體停車場今起試營運，預估運轉測試3至6個月，最快可於9月招商營運，接下來東港立體停車場也將試營運，9座前瞻停車場可望於年底全數啟用。
黃姓民眾說，恆春中正路是鎮內要道，外來遊客可走遊南門、商圈，大啖在地小吃，但以往停車不便，多違規停在巷弄，不僅造成交通壅塞，更讓外來客遊興大減，以後可停在立體停車場，走到鎮內約5分鐘，想吃想逛更方便。
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