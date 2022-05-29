快訊

基隆「大麥」今晚熄燈…大清早有人排隊等開店 引爆衝突濺血

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市「消防一路通」計畫 節省緊急車輛20%行車時間

中央社／ 高雄29日電

高市府與消防署合作推動全台首個透過5G技術引導緊急車輛優先行駛的「消防一路通」計畫，可增加消防及救護車輛行車速度，節省20%行車時間，加強消防及救護車輛行經路口安全。

高雄市政府交通局今天發布新聞稿表示，據統計，近年全台消防車及救護車輛發生交通事故每年逾百件，用路人對於突然在路口出現或強制通行的救護、消防車輛時常反應不及，以致造成用路人、救護傷患及消防人員發生車禍傷亡。

交通局與消防局配合內政部消防署執行消防車輛行車安全管控計畫「消防一路通」，進行全台第1個串聯5G高速演算引導緊急車輛優先行駛「一路綠燈」消防廊道計畫。

交通局表示，計畫選定於高雄「亞灣5G AIoT創新園區」周邊道路為試驗場域，區域內包含阮綜合醫院及成功、前鎮2個消防分隊等，實施路口包含中華五路（四維四路至正勤路段）及四維四路（成功一路至中華四路段）共12個路口。

交通局長張淑娟說，這項計畫是全國範圍最大、首創幹（支）道控制路廊連續開啟綠燈，經過實車測試發現，可增加緊急車輛行車速度，節省20%行車時間，讓出勤救援途中更安全、快速，未來會規劃繼續拓展到其他醫院及路口。

交通局表示，「消防一路通」計畫將先進交通控制系統與119勤務派遣整合，透過5G及GPS技術，蒐集消防與救護車輛位置、速度、方向，即時控制路口號誌，讓緊急車輛通行廊道一路綠燈，提升緊急救護效率，確保路口安全。

救護車

延伸閱讀

鬧區難停車違停多 高雄鳳山運動園區停車場啟用614格車位

政府帶頭歧視機車族？稱須禮讓小客車 百萬網紅怒轟北市交通局 ！

疫情衝擊運量 高市公車路線班次調整

直行車道突變左轉專用道「有陷阱」　高雄議員要求改善

相關新聞

高市舉辦40場危老重建整合說明會 建築師提供專業諮詢

高雄市府工務局與高雄市建築師公會，今天起一連分區舉辦40場「危險與老舊建築物重建社區民眾說明會」，專業建篩師現場簡報並提...

高雄開設兒童疫苗特別門診 家長一早攜童趕接種

高雄市府今天在5處開設5到11歲兒童疫苗特別門診，提供輝瑞兒童疫苗。一早不少家長就帶著孩子前來接種，有幼兒園孩童家長說，...

高市「消防一路通」計畫 節省緊急車輛20%行車時間

高市府與消防署合作推動全台首個透過5G技術引導緊急車輛優先行駛的「消防一路通」計畫，可增加消防及救護車輛行車速度，節省2...

國境最南前瞻停車場試營運 小鎮漫步停這裡

屏東縣恆春立體停車場今天起試營運，這座被喻為「國境最南」的立體停車場，位在恆春東門路上，步行約5分鐘即可抵達恆春最熱鬧的...

屏東火車站疫苗隨到隨打第三天 家長憂校園安排打不到

屏東縣府在屏東火車站開設5到11歲BNT兒童疫苗隨到隨打，今第三天最後一天，家長帶著孩子頂烈日排隊，人潮在上午10點後趨...

屏東火車站今最後一天隨到隨打 雲林家長凌晨南下搶頭香

屏東縣府在屏東火車站開設5到11歲BNT兒童疫苗隨到隨打，今天第三天，家長帶著孩子頂烈日排隊。今最早是來自雲林、台中的家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。