屏東火車站疫苗隨到隨打第三天 家長憂校園安排打不到

屏東縣府在屏東火車站開設5到11歲BNT兒童疫苗隨到隨打，今第三天最後一天，家長帶著孩子頂烈日排隊，人潮在上午10點後趨緩，屏東縣府原定5月30日起校園施打疫苗，但有家長收到學校通知，因為疫苗待撥補暫緩，今一早趕緊帶孩子來排隊。

屏東今天上午9點多的高溫32度，8點半開始在火車站隨到隨打，共500名，家長帶著孩子們排隊，人潮在上午10點後趨緩，疫苗數量還有近200劑。

屏東火車站前大排長龍，等待時間，小朋友拿出準備好的椅子，有的坐路旁玩手機，還不忘帶隨身電風扇「降溫」，一旁工作人員也提醒，不要曬太陽，不然打完疫苗小朋友容易身體不舒服。

屏東市的曾媽媽說，原本想說等學校安排施打疫苗，但昨接到學校通知，「長官指示：兒童BNT校園安排先暫緩，待中央撥補在進行校園接種，同步告知校護，若校護有任何疑問，可以詢問教育處，謝謝大家幫忙！辛苦了」

曾媽媽說，現在疫情嚴重，孩子們是零抗體，校園施打期程不知延到何時，把握最後一天火車站隨到隨打趕快來打。

也有住里港的媽媽今天七點多來排隊，也是接到學校通知疫苗施打暫緩，趕快來施打，里港的診所預約幾乎都滿，趕快來排隊施打，比較安心。

屏東縣府教育處指出，5月30日排定仁愛、信義、萬丹國小等3校，3校有意願在校園施打人數共864人，仍可施打。