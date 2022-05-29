屏東火車站今最後一天隨到隨打 雲林家長凌晨南下搶頭香

屏東縣府在屏東火車站開設5到11歲BNT兒童疫苗隨到隨打，今天第三天，家長帶著孩子頂烈日排隊。今最早是來自雲林、台中的家長，凌晨12點開車南下，抵達屏東時，火車站還沒開；屏東縣府原定5月30日起校園施打疫苗，但有家長收到學校通知，疫苗待撥補暫緩，今一早趕緊帶孩子來排隊。

屏東今天上午9點多的高溫32度，8點半開始在火車站隨到隨打，家長帶著孩子們排隊，搶得頭香的是從雲林來的家長林先生，他說，看到新聞報導，屏東開設隨到隨打站，加上雲林的診所疫苗配發劑量太少了，學校又還沒排施打時間，就帶5歲女兒南下到屏東打疫苗。他們凌晨12點出發，到屏東凌晨1點半，火車站門還沒打開。

排隊第二名的是來自台中的王媽媽，帶著一對兒女，深夜11點多出發到屏東約凌晨2點。等到清晨4點半火車站門打開後才進到火車站等。王媽媽說，上國小的兒子學校有安排，但念幼兒園的兒子，診所約不到，學校也沒安排，臨時起意決定到屏東打疫苗。

屏東火車站前大排長龍，等待時間，小朋友拿出準備好的椅子，有的坐路旁玩手機，還不忘帶隨身電風扇「降溫」，一旁工作人員也提醒，不要曬太陽，不然打完疫苗小朋友容易身體不舒服。

屏東市的曾媽媽說，原本想說等學校安排施打疫苗，但昨接到學校通知，「長官指示：兒童BNT校園安排先暫緩，待中央撥補在進行校園接種，同步告知校護，若校護有任何疑問，可以詢問教育處，謝謝大家幫忙！辛苦了」

曾媽媽說，現在疫情嚴重，孩子們是零抗體，校園施打期程不知延到何時，把握最後一天火車站隨到隨打趕快來打。

也有住里港的媽媽今天七點多來排隊，也是接到學校通知疫苗施打暫緩，趕快來施打，里港的診所預約幾乎都滿，趕快來排隊施打，比較安心。

屏東縣府教育處指出，5月30日排定仁愛、信義、萬丹國小等3校，3校有意願在校園施打人數共864人，5月30日起學校依所排定期程通知學生及家長，經統計在校園施打人數，全部計有165校7277人。