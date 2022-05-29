影／高雄大型社區站接種兒童BNT 家長：最夯親子活動！

高雄市今天起至6月2日開設5至11歲兒童BNT疫苗接種特別診，高雄展覽館接種站今天一大早8點21分提前開打時，現場已有近30組親子在等候。家長說，昨晚快手預約還好搶到，反正現在最夯、最熱門的親子活動就是打疫苗了，打了疫苗才安心。

高雄市政府昨天公布5至11歲兒童BNT疫苗接種特別診，並開設社區接種站，今天全日於小港高中、鳳山國中體育館、美濃國中禮堂、岡山慈濟及高雄展覽館開放施打；醫院部分，5月30日至6月2日分別於榮總、802國軍總醫院、旗津醫院及鳳山醫院開放施打。有需要的家長可於昨日下午6點起至高雄市新冠肺炎疫苗預約系統預約。

今天一大早就有許多家長帶著孩子到高雄展覽館接種站，一名前鎮區媽媽說，昨晚6點前就守在前電腦，一到6點馬上動作，但還好隔了好幾分鐘才進入、填好資料，看到預約成功的畫面才鬆了一口氣。老師說，外面能打就先打，學校排程還沒有出來。

一對爸媽帶著兩個女兒來接種，爸爸顧大女兒，媽媽陪著小女兒。姊姊先打完，覺得只有一點點疼，妹妹後來也很勇敢打完沒哭。爸媽說，之前都很怕回家傳染給孩子，現在打了疫苗雖然比較安心，但不代表就不會感染，尤其這幾天還是空窗期，防疫還是不能放鬆。