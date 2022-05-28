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兒童疫苗接種掀高屏大戰 高雄家長感謝屏東縣長

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東縣政府在車站加開兒童疫苗快打站，因連續兩天都有外縣市家長帶子女排隊，引發討論。記者劉學聖／攝影
屏東縣政府在車站加開兒童疫苗快打站，因連續兩天都有外縣市家長帶子女排隊，引發討論。記者劉學聖／攝影

輝瑞兒童疫苗開打，屏東縣府連續三天在屏東火車站加開快打站，因連續兩天有高雄家長帶子女前來排隊引發熱議，有網友在屏東縣長潘孟安臉書留言指，「這樣造成屏東小孩打不到疫苗怎麼辦？」但也有人留言，在高雄打不到終於在屏東打到，「謝謝安安縣長」。相鄰縣市因疫苗接種規畫不同引發討論。

屏縣這波輝瑞兒童疫苗獲配1萬劑，25日開始在四家指定醫院按指定時段接種，此外，33鄉鎮市衛生所及屏東車站也加開門診或快打站，合約診所亦提供接種，其中多數都不採預約制，排隊接種，隨到隨打。

屏東車站快打站因連續兩天都有家長從外縣市帶子女排隊，引發熱議。有網友留言指，在高雄都預約不到只好到屏東排隊，但也有屏東家長擔心屏東小孩恐怕因此打不到疫苗。

屏縣衛生局統計，到28日為止，在屏東接種疫苗的5至11歲學童，包括第一波莫德納疫苗共有25211人，戶籍在外縣市者有1232人，屏東車站快打站下午有433人接種，其中有50人設籍在外縣市。

縣府強調，同島一命，屏東籍的孩子也有可能在其他縣市施打，加上目前中央並未限制跨縣市施打疫苗，屏東也無法限制只有設籍屏東的孩子才能在屏東施打疫苗。但已將此狀況告知中央流行疫情指揮中心，希望未來多分配一些疫苗到屏東。

有網友在屏東縣長潘孟安臉書留言，自稱在高雄打不到兒童疫苗，在屏東終於打到。圖／取自潘孟安臉書
有網友在屏東縣長潘孟安臉書留言，自稱在高雄打不到兒童疫苗，在屏東終於打到。圖／取自潘孟安臉書
有網友在屏東縣長潘孟安臉書留言，指外縣市到屏東打兒童疫苗很誇張，擔心屏東的孩子因此打不到疫苗。圖／取自潘孟安臉書
有網友在屏東縣長潘孟安臉書留言，指外縣市到屏東打兒童疫苗很誇張，擔心屏東的孩子因此打不到疫苗。圖／取自潘孟安臉書
有網友在屏東縣長潘孟安臉書留言，自稱是高雄市民，想跨區到屏東打兒童疫苗。圖／取自潘孟安臉書
有網友在屏東縣長潘孟安臉書留言，自稱是高雄市民，想跨區到屏東打兒童疫苗。圖／取自潘孟安臉書

屏東縣 莫德納疫苗 衛生所

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