彩繪稻田技術團隊大本營 東港下廓每年春天種給你看

屏東縣東港鎮下廓社區發展協會理事長林清發的弟弟林清源，是近年興起彩繪稻田的重要推手，技術團隊成員多來自下廓，林家兄弟去年發想透過農村再生計畫種下「廍步豐收」彩稻田，成為季節限定的社區觀光亮點，今年3月再種出虎年應景的「老虎」圖案，社區今天舉辦在彩稻田區舉辦食農教育活動，讓民眾近身享受貼近稻田彩繪的農村美食饗宴。

神農獎得主林清源是東港下廍人，2015年以彩稻在屏東種出LINE的卡通圖案而聲名大噪，近年也是屏東熱帶博覽會彩稻田的常客，林清源彩稻團隊今年再透過農村再生計畫，3月在老家社區農田種下彩稻，在黑、紫、淡綠、黃及原本稻米的綠色下，構築出虎年的「老虎」圖案，從高處俯瞰美不勝收，吸引不少外地遊客前來觀賞拍照，成為社區季節限定觀光景點。

為讓更多人看見農村的各種可能和生活在農村的美好，下廍社區今天舉辦「老虎陪你吃晚飯，割稻體驗稻田饗宴」活動，社區志工帶領遊客深入田間探究稻米的成長過程、彩繪稻田栽種技法及成長秘辛，並由農場主親身示範，教導遊客收割成熟飽滿的稻穗，從中了解盤中飧得來不易，傳達珍惜食物、感謝農民揮汗耕作的教育意義。