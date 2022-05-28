彩繪稻田技術團隊大本營 東港下廓每年春天種給你看
屏東縣東港鎮下廓社區發展協會理事長林清發的弟弟林清源，是近年興起彩繪稻田的重要推手，技術團隊成員多來自下廓，林家兄弟去年發想透過農村再生計畫種下「廍步豐收」彩稻田，成為季節限定的社區觀光亮點，今年3月再種出虎年應景的「老虎」圖案，社區今天舉辦在彩稻田區舉辦食農教育活動，讓民眾近身享受貼近稻田彩繪的農村美食饗宴。
神農獎得主林清源是東港下廍人，2015年以彩稻在屏東種出LINE的卡通圖案而聲名大噪，近年也是屏東熱帶博覽會彩稻田的常客，林清源彩稻團隊今年再透過農村再生計畫，3月在老家社區農田種下彩稻，在黑、紫、淡綠、黃及原本稻米的綠色下，構築出虎年的「老虎」圖案，從高處俯瞰美不勝收，吸引不少外地遊客前來觀賞拍照，成為社區季節限定觀光景點。
為讓更多人看見農村的各種可能和生活在農村的美好，下廍社區今天舉辦「老虎陪你吃晚飯，割稻體驗稻田饗宴」活動，社區志工帶領遊客深入田間探究稻米的成長過程、彩繪稻田栽種技法及成長秘辛，並由農場主親身示範，教導遊客收割成熟飽滿的稻穗，從中了解盤中飧得來不易，傳達珍惜食物、感謝農民揮汗耕作的教育意義。
林清發說，晚餐特別安排在彩繪稻田中，民眾沐浴在夕陽餘暉彩霞下，品嚐運用在地好米的鮮甜米飯、黑糖芭比蓮霧的舒肥雞胸蓮霧田野沙拉和老鷹紅豆的紅豆桂圓紫米糕、西米露等特色料理，味覺、視覺滿足外，更能近身享受稻田彩繪的美食饗宴；帶妻女參加的吳姓民眾說，能跟大自然、土地親近，體驗古早農事生產過程，還能在田園中品嚐米食美味，親子間多了互動和回憶，是有錢也買不到的食農體驗。
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