高雄+9630！校園實體課程停課 國、高中確診大幅下降
高雄市昨天病例破萬，今天又下降至新增9630人。高雄市政府指出，在快篩陽即確診政策下，有些高風險族群可以搶得給藥先機，此外，因校園停課因素，學生確診人數大幅下降，暫停實體課程對於阻斷校園傳播鏈有幫助。
高市府今天下午召開防疫會議後記者會。衛生局簡任技正潘炤穎指出，今天中央公布高雄9641例，扣除轉銜及重複計算等因素，今天增9630例。
確診個案定義改變第一天就採取分流措施，診所昨天比例40.6%，今天上升到60%，包含醫院快篩陽確診、社區站部分，兩者加總87%，真正需要PCR採檢者下降到13%，所以整體醫院服務量與確診速度大幅提升，有些需要處方用藥的高風險族群可以一天的時間落差，搶得抗病毒藥物及居家照護的先機。
以確診年齡層部分來分析，潘炤穎說，目前是30至54歲這三個年齡族群，算是職場上與社群活動上相對活躍的族群，確診率居高不下；65歲以上也略有上升，上升至13.8%。
此外，校園停課中，0到11歲確診率持平，約在10、11%左右，12至19歲大幅下降，因暫停實體課程，校園傳播風險是獲得控制，目前12至19歲國高中的確診比率6.33%，達一周來最低點。
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