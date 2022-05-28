「魔法傳送門」現身高雄衛武營 吸引漫威電影迷朝聖

2022台灣燈會在高雄留下多件作品繼續展覽，衛武營都會公園內的「Eclipse月食」搭建在水岸邊，利用水中倒影創造對稱的圓形霧環，周遭環境產生神祕氛圍。高市觀光局說，近來漫威英雄電影「奇異博士2」上映後受歡迎，不少民眾來衛武營追尋這座神似電影中的魔法傳送門，這件燈會藝術品再度成為討論話題。

2022台灣燈會採用雙主場規畫設計，鳳山衛武營是場地之一，澳洲藝術家James Tapscott帶來「Arc Zero」系列創作，作品之一「Eclipse月食」設在北湖，燈會後並未撤離。

這件作品白天看不出獨特之處，入夜後燈光亮起，水面上的半圓線圈會與水中倒影形成完美火圈，猶如開啟奇幻隧道入口，引導觀眾進入另一世界，猶如真實版的魔法傳送門。