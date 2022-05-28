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大鵬灣BOT解約荒廢近3年 政府花15億買回7月拚活化

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
交通部大鵬灣國家風景區BOT廠商主動解約後，賽車場、酒店等場域設施相繼關閉封路，荒廢近3年，6月底前將完成移交作業。記者潘欣中／攝影
交通部大鵬灣國家風景區BOT廠商主動解約後，賽車場、酒店等場域設施相繼關閉封路，荒廢近3年，6月底前將完成移交作業。記者潘欣中／攝影

交通部大鵬灣國家風景區BOT廠商2019年在台灣燈會風光落幕後10天，以政府無誠意解決水質汙染並以低價和廠商競爭為由主動終止契約，全台唯一經FIA認證G2等級賽車場、酒店等設施相繼關閉歇業，荒廢近3年；在司法仲裁程序結束後，交通部將以15億元購回無爭議場域設施，6月底前完成移交作業，7月起先開放公共遊憩設施拚活化。

大鵬灣國家風景區獎勵民間參與公共建設開發案是國內最大型的BOT案，位於東北側灣域的遊1區占地百餘公頃，合作廠商大鵬灣國際開發公司，打造包括國際賽車場、飯店、卡丁車場及輕航機場和遊湖等遊憩設施，其中國內第1座FIA G2等級賽道的賽車場，曾舉辦過多項國際級賽事，也是2019年台灣燈會主燈「巨鮪來富」的主場地。

雙方簽約時間50年，廠商卻在營運15年後，因不堪長期虧損，以水汙嚴重及鵬管處沒有誠意改善導致招商困難主動解約，監察院事後以經司法仲裁判斷核屬有據，後續爭訟曠日廢時，實為雙輸局面，鵬管處於執行具有高度公私夥伴合作特色的BOT案，成效不彰，確有失當；地方人不捨場域設施荒廢近3年，立委莊瑞雄也在立院質詢時要求交通部要設法創造生機。

鵬管處表示，為儘速重新活絡大鵬灣觀光發展，2019年6月先將收回的青洲遊憩區及設施重新對外開放，司法仲裁後，原BOT開發區範圍場域設施，經第三方資產鑑價，無爭議的場域設施包括賽車場、酒店、卡丁車場等，將於6月底前完成移轉及土地地上權塗銷返還作業，明年編列15億元預算購回。

鵬管處說，目前遊1區各入口仍禁止進入，6月底完成移轉作業後，暑假會先開放灣域公共設施，包括碼頭、燈飾等公共設施，已點亮的「巨鮪來富」可近距離觀賞外，「海之女神」也將重新點亮；至於關閉近3年的賽車場、酒店等大型設施，正對外洽詢民間有無短期承租經營意願，長期會辦理BOT公開招標；水質改善部分，鵬管處今年將投入億元設南平里汙水截流設施，打造大鵬灣成為國際海洋休閒度假園區。

交通部大鵬灣國家風景區BOT廠商主動解約後，賽車場、酒店等場域設施相繼關閉封路，荒廢近3年，6月底前將完成移交作業。記者潘欣中／攝影
交通部大鵬灣國家風景區BOT廠商主動解約後，賽車場、酒店等場域設施相繼關閉封路，荒廢近3年，6月底前將完成移交作業。記者潘欣中／攝影
交通部大鵬灣國家風景區BOT廠商主動解約荒廢近3年，鵬管處6月底前將完成移交作業，暑假先開放灣域公共設施，2019台灣燈會吸睛的「海之女神」將重新與民眾見面。記者潘欣中／攝影
交通部大鵬灣國家風景區BOT廠商主動解約荒廢近3年，鵬管處6月底前將完成移交作業，暑假先開放灣域公共設施，2019台灣燈會吸睛的「海之女神」將重新與民眾見面。記者潘欣中／攝影

大鵬灣 BOT 台灣燈會

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