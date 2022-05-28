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阿公店水庫蓄水量增加 高雄市8月前供水無虞

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
阿公店水庫歷經去年多元清淤作業，今年有效容量增加2萬立方公尺的蓄水量。圖／南區水資源局提供
阿公店水庫歷經去年多元清淤作業，今年有效容量增加2萬立方公尺的蓄水量。圖／南區水資源局提供

台灣2020年至2021前半年水情吃緊，去年又遇0807大豪雨，面對極端氣候，抗洪、防旱都是挑戰，今年水情相對穩定，目前確保在8月前供水無虞，但蓄水任務依舊不間斷；作為高雄重要供水來源的阿公店水庫，歷經多元清淤作業，有效容量增加2萬立方公尺的蓄水量。

根據去年南水局水情資訊，阿公店水庫在滿水位37公尺時，有效容量為1526萬立方公尺；歷經去年多元清淤作業，今年有效容量則為1528萬立方公尺，增加2萬立方公尺的蓄水量。

南水局指出，阿公店水庫容易淤積，因此，每年6月1日至9月10日都會依照「阿公店水庫運用要點」規定，利用豎井溢洪管進行「空庫防淤運轉」，將水庫淤泥透過水力方式排放至阿公店溪，並視降雨情況調整排砂力度，以預留滯洪空間。所以「空庫防淤運轉」不僅能減少淤積，達到水庫永續經營，也可保障下游地區不受淹水之苦。

此外，南水局官網顯示昨天高屏溪攔河堰河川流量每秒達645立方公尺，濁度最高達4900度，今天堰川流量每秒達877.8立方公尺，濁度上升至1萬5000度左右。甲仙攔河堰昨天河川流量維持每秒240至250立方公尺左右，濁度最高達1323度；今天川流量相當，但濁度升高至4544。

雖然今天高雄天氣迎來久違的晴天，但因先前大雨河道濁度依舊很高；自來水公司第七區管理處為確保民生供水無虞，高屏溪攔河堰地面水取量由每天80萬噸降為40至50萬噸，地下水、伏流水供應量約20至30萬噸，並啟動聯通管取用南化水庫，支援高雄40至45萬噸，作為供水調配。

南水局表示，整體水情相較2020年至2021前半年乾旱期穩定，目前也能確保8月底前供水無虞。

阿公店水庫歷經去年多元清淤作業，今年有效容量增加2萬立方公尺的蓄水量。圖／南區水資源局提供
阿公店水庫歷經去年多元清淤作業，今年有效容量增加2萬立方公尺的蓄水量。圖／南區水資源局提供
阿公店水庫歷經去年多元清淤作業，今年有效容量增加2萬立方公尺的蓄水量。圖／南區水資源局提供
阿公店水庫歷經去年多元清淤作業，今年有效容量增加2萬立方公尺的蓄水量。圖／南區水資源局提供

南化水庫 高屏溪

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