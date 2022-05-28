N世代學苑共學班 教你行銷6大特質

全國青創總會、聯經數位舉辦的「N世代學苑共學班」，首場由聯經數位總監、智坊創客執行長鄒淑文及How Soul好說平台執行長鄭安珀「開講」，從新媒體的應用、創意行銷到故事行銷，以一連串案例深入淺出說明「做對行銷、做好內容」才是值錢的行銷策略。

全國創新總會營運長鄭博文說，傳產二代是台灣下世代經濟要脈、二代充滿活力，對數位科技接受度又高，透過共學班及實戰班的階段課程規劃，可提高數位轉型、數位行銷應用戰力。

「N世代學苑共學班」規畫8個月的輔導及培訓，協助企業領導團隊提升數位力、創新力及轉型力。學苑也積極導入企業ESG、綠能永續及淨零碳排相關議題的學習資源。

「行銷是公司營運的標配，從公司成立就得啟動的旅程」，鄒淑文表示，如果行銷是旅程，必須有更多的風景(案例)、去拼湊策略藍圖，成功的行銷案例會幫助品牌打開「創意的潘朵拉」，台灣8成以上都是中小企業，不管是建立品牌或公關行銷，就是要在消費者和巿場及品牌間建立深刻的連結。

她說，市場隨時在變，行銷無法墨守成規，懷著舊思惟照原來的路走，走的會是一成不變的套路。因此不論通路如何演變，內容、創意絕對都是王道，

好的行銷要有6個特質，1、要有原創性，跟風的內容引不起注意；2、要能引起他人注意，記得眼球的注意力只9秒；3、要能解決巿場(客戶)的問題；4、要能建立互動及信任；5、話題要跟著趨勢走；6、永遠要求新求變。

鄒淑文說，數位時代，許多科技運用能幫助大家進入「未來世界」，AR/VR技術的成熟，沉浸式行銷大量應用、線下元宇宙的互動行銷，讓整個行銷巿場產生躍進翻轉，連影音直播、社群互動、網路行銷都快成了過去式。今年底選戰到疫後的品牌經營，我們將看到更多科技應用。