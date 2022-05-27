金門縣定古蹟吳心泉宅首位駐縣藝術家開展 記錄島嶼觀測

金門縣文化局與國立台南生活美學館首次跨部門合作辦理青年藝術家進駐金門大地吳心泉宅計畫首位進駐藝術家黃建寰成果展「島嶼觀測_入景／路徑」將於29日在吳心泉宅展出，黃建寰擅長複合媒材，採集在地記憶作為創作來源，他將宅內的文字拓印後，用沙子、雷射複刻於海邊撿來的漂流木、石片、瓦片，呈現不同的美感。

今年35歲的黃建寰說，「金門跟他想的不一樣」，他剛到金門時，不少人跟他說，金門遭遇旱災，已3年不太下雨，沒想到他來駐縣的2個月間，幾乎常常下雨，出太陽反而成了奢求。

「我很喜歡金門」，黃建寰透露，他剛進駐時，因為天氣冷又下雨，來了一個禮拜，才遇到村莊的人，最初還有點怕怕的，以為這邊人煙罕至，沒想到後來跟鄰居們都混孰，他很喜歡聽鄰居的長輩「講古」，感受濃厚的人情味。

黃建寰在駐村期間，他每天除了從文獻中閱讀金門的歷史文化與地方紋理之外，更以實際行走的方式走遍大小島嶼，每日紀錄從吳心泉宅到各地的往返里程以及目的地的今昔變化，以攝影及文字書寫所見所聞。

此次作品是以駐村期間，行走島嶼，猶如拾荒者穿梭於被遺忘的頹圯屋舍中所撿拾而來的建築遺件材料為展示主體，結合島嶼生活日常間所拍攝之影像紀錄與文字書寫，於吳心泉宅內進行「入景(路徑)」裝置藝術。

「島嶼觀測__入景／路徑」將於5月29日至6月5日於吳心泉宅展出，每日展出時間為下午2點至5點，開展當日，下午2點邀請碧山樂團在吳心泉宅前面的文化牆做戶外演出，成果展另於6月3日晚上7點30分與金門縣駐縣藝術家許庭瑋合作演出「偶遇介入；共生入景」，呈現動靜態展示對話，歡迎民眾參觀。