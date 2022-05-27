快訊

對話曝光！徐巧芯紅線違規爭議案 警察局晚間公布密錄器畫面

下午才到白沙屯接駕 苗栗縣長徐耀昌晚間證實確診

防疫不忘防災、防汛 高市消防局特搜中隊整備待命

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮等人今天下午視察位於高市消防局第四大隊的特搜中隊設備整備工作。記者陳玫伶／攝影
高雄市副市長林欽榮等人今天下午視察位於高市消防局第四大隊的特搜中隊設備整備工作。記者陳玫伶／攝影

高雄市副市長林欽榮今天下午視察高市消防局第四救災救護大隊特種搜救中隊，了解防汛救溺、人道救援、車禍救助等相關整備情形，並現場聆聽特搜中隊相關救災設備、車輛介紹。林欽榮表示，高市府已做好汛期超前部署，防疫期間也不忘防災，保障市民安全。

林欽榮今天下午在消防局代理局長王志平陪同下視察第四大隊仁武分隊及特搜中隊，林欽榮表示，高市消防局特種搜救中隊成立於2012年10月26日，目前有22名隊員，精通國際人道救援、空中直升機聯合搜救、地震災害搜救、山難搜救、潛水救援、急流水域救援、火災搶救等各項救援能力。

特種搜救中隊現場展現防汛救溺相關器材整備，如救生艇、魚雷浮標、移動式泵浦、拋繩槍等，現場也展示搭配71吊臂救援車的低場所救援操作。

林欽榮表示，高市政府已做好汛期各項防災超前部署，農曆年後便將全市各局處，及38區公所的防汛整備能量做完整盤點跟檢測，並協同防災深耕團隊高雄大學隨時監控水情。其中下水道系統清疏已完成約805公里、加強主要道路行道樹修剪並以支架固定；至於設施部分，87處抽水站、144台移動式抽水機、16處滯洪池已完成整備、排空。

王志平表示，消防局擔任搶救災害及人命救援的第一線，各項防汛救災工作均已超前布署，另外，消防局特搜中隊的首要任務是人命救助、守護高雄，在確保家園安全的情況下，也希望有更多能力支援外縣市，甚至協助國際救援，未來參加認證，取得國際人道救援中型搜救隊資格，也是對自己能力的肯定及挑戰。

高市消防局第四大隊特搜中隊現場展示，如何以設備快速救援被壓在車下的民眾。記者陳玫伶／攝影
高市消防局第四大隊特搜中隊現場展示，如何以設備快速救援被壓在車下的民眾。記者陳玫伶／攝影
特搜中隊任務上山下海，高雄市副市長林欽榮今天下午視察時，特搜中隊成員展現搭配71吊臂救援車的低場所救援操作。記者陳玫伶／攝影
特搜中隊任務上山下海，高雄市副市長林欽榮今天下午視察時，特搜中隊成員展現搭配71吊臂救援車的低場所救援操作。記者陳玫伶／攝影
高雄市副市長林欽榮（左一）今天下午視察位於高市消防局第四大隊的特搜中隊設備整備工作。記者陳玫伶／攝影
高雄市副市長林欽榮（左一）今天下午視察位於高市消防局第四大隊的特搜中隊設備整備工作。記者陳玫伶／攝影
高雄市副市長林欽榮（左三）等人今視察、慰問特搜中隊汛期整備。記者陳玫伶／攝影
高雄市副市長林欽榮（左三）等人今視察、慰問特搜中隊汛期整備。記者陳玫伶／攝影
高雄市副市長林欽榮今視察、慰問特搜中隊汛期整備。記者陳玫伶／攝影
高雄市副市長林欽榮今視察、慰問特搜中隊汛期整備。記者陳玫伶／攝影

林欽榮 直升機

延伸閱讀

城中城原址今動土闢建公園 定調為「高雄園」典範

城中城改建公園估9月中完工 盼成「高雄園」典範

高市科技執法 這些路口不禮讓行人都會被抓到

高雄城中城20日拆完 改建公園27日動土9月中完工

相關新聞

中央6月發放0到6歲孩子5劑快篩 高市可領到7支

中央流行疫情指揮中心今天宣布，6月將發給0至6歲幼兒免費領取5劑快篩，市長陳其邁今表示，高雄原訂的2支快篩試劑仍會發放，...

確診數破萬 高捷運量掉六成公車族也減少2成

高雄市今天確診數首度突破1萬人，近來高雄大眾運輸工具的搭乘人數往下掉，高雄捷運運量掉六成、公車也下滑兩成左右。高捷公司指...

恆春半島洋蔥變夕陽產業 專家：先天不足加後天失調

屏東縣恆春半島洋蔥產量占全台半數，近年因全球氣候變遷的極端氣候造成歉收，已連續5年虧損，加上農村缺工、原物料和人力成本上...

超巨型「快篩劑」現身高雄市府表不滿 小市民要免費

一群高雄市民今天下午到市政府四維行政中心陳情，特地安排吊車載著一個象徵「快篩劑」的道具抵達現場，以表達小市民心中對政府快...

影／屏東施打兒童BNT疫苗 小朋友身體不適急送醫

屏東縣由於本土確診個案持續增加，家長帶小朋友施打BNT兒童疫苗踴躍，屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗...

百工百業受衝擊 國民黨團要求陳其邁紓困及振興

疫情持續延燒，高市議會國民黨團今早開記者會，呼籲陳其邁市府盡快部署紓困及振興政策。議員指出，百貨、餐飲、交通、旅宿及補教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。