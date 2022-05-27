防疫不忘防災、防汛 高市消防局特搜中隊整備待命

高雄市副市長林欽榮今天下午視察高市消防局第四救災救護大隊特種搜救中隊，了解防汛救溺、人道救援、車禍救助等相關整備情形，並現場聆聽特搜中隊相關救災設備、車輛介紹。林欽榮表示，高市府已做好汛期超前部署，防疫期間也不忘防災，保障市民安全。

林欽榮今天下午在消防局代理局長王志平陪同下視察第四大隊仁武分隊及特搜中隊，林欽榮表示，高市消防局特種搜救中隊成立於2012年10月26日，目前有22名隊員，精通國際人道救援、空中直升機聯合搜救、地震災害搜救、山難搜救、潛水救援、急流水域救援、火災搶救等各項救援能力。

特種搜救中隊現場展現防汛救溺相關器材整備，如救生艇、魚雷浮標、移動式泵浦、拋繩槍等，現場也展示搭配71吊臂救援車的低場所救援操作。

林欽榮表示，高市政府已做好汛期各項防災超前部署，農曆年後便將全市各局處，及38區公所的防汛整備能量做完整盤點跟檢測，並協同防災深耕團隊高雄大學隨時監控水情。其中下水道系統清疏已完成約805公里、加強主要道路行道樹修剪並以支架固定；至於設施部分，87處抽水站、144台移動式抽水機、16處滯洪池已完成整備、排空。