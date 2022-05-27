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確診數破萬 高捷運量掉六成公車族也減少2成

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄單日確診數今天破萬，這段時間以來，許多人減少出門，捷運運量下滑。記者徐白櫻／攝影
高雄單日確診數今天破萬，這段時間以來，許多人減少出門，捷運運量下滑。記者徐白櫻／攝影

高雄市今天確診數首度突破1萬人，近來高雄大眾運輸工具的搭乘人數往下掉，高雄捷運運量掉六成、公車也下滑兩成左右。高捷公司指出，5月日平均運量降至7.5萬人次，雖然沒有去年三級警戒期嚴重，但也創下今年度新低，待疫情趨緩推出系列行銷活動，提升民眾搭乘捷運的信心與意願。

新冠肺炎疫情爆發以來，高捷運量隨疫情起伏不定，三級警戒期間，去年6月創下日平均運量2.4萬人次歷史新低。今年高雄主辦2022台灣燈會，2月燈會活動接近尾聲之際，捷運一度創下單日28萬人次搭乘紀錄，整月份的日平均運量12萬6857人次、總運量355萬1990人次，此後隨著疫情嚴峻，一路往下滑。

高捷公司指出，5月分日平均運量7.5萬人，此數字是今年單月份日平均運量的低點，不過這個運量與去年同時期差不多，去年5月為7.6萬人。

公車部分，整體運量約減少兩成左右，民眾因疫情減少出門，學生停課也導致公車搭乘人數大減。交通局指出，停課期間，主要通學路線12、35、36、69、70、紅3、紅9、黃2等公車調整班次，酌減學生專車時段或離峰時間車次。

疫情 捷運 公車

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