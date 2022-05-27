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藍營議員要求振興經濟 陳其邁：加大力道做好準備

中央社／ 高雄27日電

高雄市議會國民黨團今天表示，疫情造成百工受影響，市府應盡快部署紓困及振興政策。市長陳其邁說，災害有整備、減災和復原不同階段，市府一定加大力道做好準備，但不是現在。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，高雄市議會國民黨團今天召開記者會指出，高雄捷運流量創下今年新低，許多民眾也不敢逛街，觀光、旅宿、交通運輸等許多產業遭受衝擊，呼籲高雄市政府應該盡快部署紓困及振興政策。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19防疫記者會，媒體問及此事，陳其邁說，對於災害因應，有整備、減災和復原不同階段，現在是疫情高峰期，逐漸進入減災階段，產業復興則是復原階段，市府會先做好準備，但不是現在。

陳其邁說，快篩試劑、基層診所、醫療量能病床數等防疫整備，高雄都準備充足，請大家放心，市府一定會加大力道做好準備。

國民黨團總召、議員童燕珍透過新聞稿表示，國民黨團支持所有振興經濟的作為，但錢要花得合理，防弊措施要做好，各項紓困政策包括減稅、就學補助、租金減免、規費減半、利息補貼等，都應盡快上線。

高雄市長 陳其邁 國民黨

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