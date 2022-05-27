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恆春半島洋蔥變夕陽產業 專家：先天不足加後天失調
屏東縣恆春半島洋蔥產量占全台半數，近年因全球氣候變遷的極端氣候造成歉收，已連續5年虧損，加上農村缺工、原物料和人力成本上漲，老輩蔥農逐漸退出，栽植面積已降至歷年新低；為搶救沒落中的洋蔥產業，車城和恆春農會委託農業專家「把脈」，發現當地多是易滋生病原菌的粘質性土壤，輪作、改良土壤或更換有機質的砂質土壤是解方。
近年受極端氣候影響，恆春半島洋蔥在冬季成長期經常遇上異常氣候，今年大雨後高溫曝曬，導致炭疽病、黑腐病、紫斑病、黃萎病等病害數病齊發，農民事前不管怎麼做好田間管理，也聽取專家建議用藥，都無法解決，慘狀一年比一年嚴重，今年產量因寒害減產近半，賣價也因量少創歷年新高，蔥農卻面臨無蔥可賣的窘境，農會也委託農業專家為蔥田「診斷」
「先天不足，後天失調！」車城農會總幹事林茂盛說，農業專家發現車城、恆春地區洋蔥田因連年種植同一作物，已累積大量洋蔥的病原菌，如疫病、炭疽病、紫斑病等，加上土壤性質多為粘質性土質，本就容易滋生病原菌，在農曆過年前後的成長期，常遇到不穩定的晴雨天，降酸雨，導致病原菌快速成長，且恆春半島的落山風，易使葉片受到物理性傷害。
他說，洋蔥性好日照充足，暖暖涼爽的氣候條件，忌高溫多濕，近年卻遇到冬季異常氣候來攪局；栽培洋蔥土壤以富含有機質的沙質土壤最好，酸鹼值6.0至6.5最適合洋蔥生長，6.0以下需以石灰校正，當地栽植洋蔥數十年，以輪作改良土壤緩不濟急，會影響全台的供應，全面換土所需經費更龐大，現地土壤改良是最方便的作法，但蔥農目前每分地耕作成本4萬5000元，在連年歉收下，已無力再去負擔土壤改良所需成本，建議政府提高補助額度，提升誘因。
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