恆春半島洋蔥變夕陽產業 專家：先天不足加後天失調

屏東縣恆春半島洋蔥產量占全台半數，近年因全球氣候變遷的極端氣候造成歉收，已連續5年虧損，加上農村缺工、原物料和人力成本上漲，老輩蔥農逐漸退出，栽植面積已降至歷年新低；為搶救沒落中的洋蔥產業，車城和恆春農會委託農業專家「把脈」，發現當地多是易滋生病原菌的粘質性土壤，輪作、改良土壤或更換有機質的砂質土壤是解方。

近年受極端氣候影響，恆春半島洋蔥在冬季成長期經常遇上異常氣候，今年大雨後高溫曝曬，導致炭疽病、黑腐病、紫斑病、黃萎病等病害數病齊發，農民事前不管怎麼做好田間管理，也聽取專家建議用藥，都無法解決，慘狀一年比一年嚴重，今年產量因寒害減產近半，賣價也因量少創歷年新高，蔥農卻面臨無蔥可賣的窘境，農會也委託農業專家為蔥田「診斷」

「先天不足，後天失調！」車城農會總幹事林茂盛說，農業專家發現車城、恆春地區洋蔥田因連年種植同一作物，已累積大量洋蔥的病原菌，如疫病、炭疽病、紫斑病等，加上土壤性質多為粘質性土質，本就容易滋生病原菌，在農曆過年前後的成長期，常遇到不穩定的晴雨天，降酸雨，導致病原菌快速成長，且恆春半島的落山風，易使葉片受到物理性傷害。