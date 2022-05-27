澎湖白沙交通船鳥嶼號首航 剩等新建白沙之星

澎湖白沙與鳥嶼間的離島交通船「鳥嶼號」，今天首航，提供離島居民一條平安回家的路，同時也帶動觀光旅遊；白沙4離島交通船中，僅剩航行至吉貝的「白沙之星」待新建。

澎湖白沙與鳥嶼間的離島交通船「鳥嶼號」，今天由縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲和白沙鄉長宋萬富等人共同擲吉後，完成首航儀式，未來每天往返於白沙岐頭與鳥嶼間，提供離島居民舒適平穩的航線。

賴峰偉表示，澎湖白沙鄉所轄有大倉、員貝、鳥嶼和吉貝等4個離島，在地方與議會多年爭取下，政院核定建造19.9噸級的「員貝號」、「大倉號」、「鳥嶼號」等3艘離島交通船，可載客35人，已相繼開航，載送離島居民往返。

至於，航行白沙至吉貝的「白沙之星」，由於物資人力上漲，除了原有新台幣7500萬元經費外，縣府仍積極向中央爭取3000萬元的建造經費，希望在2年內完成，讓4個離島間的交通船，可全數到位，提供離島居民安全、舒適、便捷的服務。