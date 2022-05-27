社福機構缺快篩劑 金門海印寺普度眾生急送300劑

全國疫情升溫，全民搶買快篩劑，讓金門不少藥局都出現排隊買快篩的情況。金門縣太武山海印寺弘法基金會性海法師，繼在25日前往金門縣政府社會處捐贈獨居長者物資與快篩劑，輾轉得知社福機構有防疫需求，又再度募集居家快劑試劑贈長照機構，盼與縣府攜手共同提高社福機構防疫效能。

性海師父在今天帶領該基金會董監事代表洪志合、王漢文、張含麗等志工分別前往金門縣福田家園、金門縣松柏園老人長期照顧中心，各先捐贈居家快篩試劑300劑，由金門縣政府社會處長董燊、福田家園主任陳長源以及松柏園主任黃玉圓代表受贈。

董燊代表縣長楊鎮浯感謝太武山海印寺弘法基金會長期對地區住宿式機構住民的關懷，並贈予機構居家快篩試劑急用，讓機構住民或工作人員可有適當快篩試劑備援，有需求即可立即快篩，確保鄉親住民與工作人員安全，讓防疫工作更加周全綿密。

董燊也指出，太武山海印寺弘法基金會性海法師與監事代表洪志合等人，除了行之有年的送暖活動，對於轄內弱勢照顧總是默默行善、不落人後，是在地善的力量，也經常能帶動地區人士共襄盛舉，增加善的循環。