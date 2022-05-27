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超巨型「快篩劑」現身高雄市府表不滿 小市民要免費
一群高雄市民今天下午到市政府四維行政中心陳情，特地安排吊車載著一個象徵「快篩劑」的道具抵達現場，以表達小市民心中對政府快篩劑政策的不滿。眾人主張，為保障勞動者安全上工，高雄市政府應該提供免費快篩劑給市民使用，別讓民眾在淒風苦雨下排隊買快篩。
今天下午2點半，前高雄縣議員陳進福、前鎮小港市議員參選人顏坤泉等人前往市府陳情，安排大型吊車上載著快篩劑模型道具到場，高呼「給我快篩」等口號，為防止抗議活動擦槍走火，大批警力嚴陣以待。
抗議人士指出，高雄市短短幾日疫情飆升，確診數多日超過台北市，回想2年前蘇偉碩等醫師組「高雄防疫聯盟」，當時提出醫護普篩、設得來速快篩站及進口快篩試劑等七項主張，不料被質疑「逆時中」，反遭民進黨發動網軍圍剿，今日證明當時的訴求是超前部署，應該有人出來道歉。
參與工運活動的顏坤泉說，高雄市是勞動者的大城市，為保障每個家庭安全，勞動者安全上工，市政府應主動規劃，免費提供快篩劑，由里鄰長配送到戶。
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