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超巨型「快篩劑」現身高雄市府表不滿 小市民要免費

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今天下午一群抗議人士準備超大快篩劑到高雄市府四維中心表達訴求。記者徐白櫻／攝影
今天下午一群抗議人士準備超大快篩劑到高雄市府四維中心表達訴求。記者徐白櫻／攝影

一群高雄市民今天下午到市政府四維行政中心陳情，特地安排吊車載著一個象徵「快篩劑」的道具抵達現場，以表達小市民心中對政府快篩劑政策的不滿。眾人主張，為保障勞動者安全上工，高雄市政府應該提供免費快篩劑給市民使用，別讓民眾在淒風苦雨下排隊買快篩。

今天下午2點半，前高雄縣議員陳進福、前鎮小港市議員參選人顏坤泉等人前往市府陳情，安排大型吊車上載著快篩劑模型道具到場，高呼「給我快篩」等口號，為防止抗議活動擦槍走火，大批警力嚴陣以待。

抗議人士指出，高雄市短短幾日疫情飆升，確診數多日超過台北市，回想2年前蘇偉碩等醫師組「高雄防疫聯盟」，當時提出醫護普篩、設得來速快篩站及進口快篩試劑等七項主張，不料被質疑「逆時中」，反遭民進黨發動網軍圍剿，今日證明當時的訴求是超前部署，應該有人出來道歉。

參與工運活動的顏坤泉說，高雄市是勞動者的大城市，為保障每個家庭安全，勞動者安全上工，市政府應主動規劃，免費提供快篩劑，由里鄰長配送到戶。

抗議人士要求市府發放免費快篩。記者徐白櫻／攝影
抗議人士要求市府發放免費快篩。記者徐白櫻／攝影

快篩試劑 高雄市

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