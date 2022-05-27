金門青年發展中心關懷獨居長輩 端節前夕送愛心粽

為關懷金門弱勢族群，金門縣青年發展中心選在端午節前夕發起「青年愛心Hen粽要，端午包粽好青新」活動，號召青年站出來做公益回饋社會。不少參與的年輕人都說，這是很有意義的一件事，很高興可以下鄉直接去關懷長輩。

青年發展中心與華山基金會，日昨將包好的粽子發送給金門縣內的獨居老人及弱勢家庭，頂堡、昔果山、后湖、上后垵多位鄉親，拿到應景愛心粽後，不少長輩都對於青年的善舉，表達誠摯的謝意。

參與的青年志工直言，在金門就讀大學的日子，從對金門的不了解，到深刻體會金門的好，今天能一起走入鄉里，傾聽獨居長者的心聲和故事，將每一份愛心粽親手奉上，真的非常有意義，也希望未來還有機會為在地做更多的事。

金門縣青年發展中心執行長翁紹輝表示，青年在金門深耕，無論就業或創業都受到社會照顧，在行有餘力的時候，青年應該發揮行動力和熱情，為公益做出奉獻，所以才會在端午節前夕規劃「青年愛心Hen粽要，端午包粽好青新」活動，製作600顆粽子，號召青年朋友響應，華山基金會金湖社區愛心天使站長洪伯炫也一同出席活動。

翁紹輝最後表示，在疫情下，對經濟所造成的衝擊前所未見，原先弱勢族群的生計就已經有困難，現在更是陷入困境，所以希望透過包粽的活動喚起社會對於弱勢群體的重視，讓需要被關懷的鄉親，在端午節前能感受到社會的溫情。