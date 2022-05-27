影／屏東施打兒童BNT疫苗 小朋友身體不適急送醫

屏東縣由於本土確診個案持續增加，家長帶小朋友施打BNT兒童疫苗踴躍，屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，隨到隨打，上午就有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗，長長的人龍幾乎看不到盡頭，不過有一名11歲幼童打完兒童BNT疫苗後出現身體不適嘴唇發白，頭暈狀況，陪同前來的阿嬤急如熱鍋上螞蟻，現場醫護人員立即進行量血壓、血氧等緊急處理確認身體狀況，並且立即拆出板凳變成醫療床，還讓男童飲用運動飲料補充電解質，隨後立即叫來救護車送醫，所幸男童並無大礙。

屏東縣政府今天在火車站開設BNT兒童疫苗快打站，數百名家長冒雨帶子女排隊，排在第一位的媽媽清晨5點就帶小學五年級的兒子到場，提前3個半小時如願打到疫苗，還有家長從高雄市搭火車到屏東打疫苗，一位7歲將升小一的家長說，昨天跑兩家診所都打不到，「每天8萬例有點可怕，想想還是來現場排最快」。