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基隆7歲童誤打BNT成人劑量胸悶送醫 診所坦承疏忽

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影／屏東施打兒童BNT疫苗 小朋友身體不適急送醫

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，隨到隨打，有一名11歲幼童打完兒童BNT疫苗後出現身體不適嘴唇發白，頭暈狀況，現場醫護人員立即進行緊急處理。記者劉學聖／攝影
屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，隨到隨打，有一名11歲幼童打完兒童BNT疫苗後出現身體不適嘴唇發白，頭暈狀況，現場醫護人員立即進行緊急處理。記者劉學聖／攝影

屏東縣由於本土確診個案持續增加，家長帶小朋友施打BNT兒童疫苗踴躍，屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，隨到隨打，上午就有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗，長長的人龍幾乎看不到盡頭，不過有一名11歲幼童打完兒童BNT疫苗後出現身體不適嘴唇發白，頭暈狀況，陪同前來的阿嬤急如熱鍋上螞蟻，現場醫護人員立即進行量血壓、血氧等緊急處理確認身體狀況，並且立即拆出板凳變成醫療床，還讓男童飲用運動飲料補充電解質，隨後立即叫來救護車送醫，所幸男童並無大礙。

屏東縣政府今天在火車站開設BNT兒童疫苗快打站，數百名家長冒雨帶子女排隊，排在第一位的媽媽清晨5點就帶小學五年級的兒子到場，提前3個半小時如願打到疫苗，還有家長從高雄市搭火車到屏東打疫苗，一位7歲將升小一的家長說，昨天跑兩家診所都打不到，「每天8萬例有點可怕，想想還是來現場排最快」。

屏東車站快打站明、後兩天仍提供接種，施打時間是上午8點30分至11點30分，周六加開下午1點30至4點30分的下午場，每場各提供500劑輝瑞BNT兒童疫苗。

屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，隨到隨打，有一名11歲幼童打完兒童BNT疫苗後出現身體不適嘴唇發白，頭暈狀況，隨後立即叫來救護車送醫，所幸男童並無大礙。記者劉學聖／攝影
屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，隨到隨打，有一名11歲幼童打完兒童BNT疫苗後出現身體不適嘴唇發白，頭暈狀況，隨後立即叫來救護車送醫，所幸男童並無大礙。記者劉學聖／攝影
屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，隨到隨打，上午就有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗，長長的人龍幾乎看不到盡頭。記者劉學聖／攝影
屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，隨到隨打，上午就有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗，長長的人龍幾乎看不到盡頭。記者劉學聖／攝影
屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，隨到隨打，上午就有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗。記者劉學聖／攝影
屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，隨到隨打，上午就有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗。記者劉學聖／攝影
屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，隨到隨打，上午就有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗。記者劉學聖／攝影
屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，隨到隨打，上午就有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗。記者劉學聖／攝影
屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，隨到隨打，有一名11歲幼童打完兒童BNT疫苗後出現身體不適嘴唇發白，頭暈狀況，現場醫護人員立即進行緊急處理。記者劉學聖／攝影
屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，隨到隨打，有一名11歲幼童打完兒童BNT疫苗後出現身體不適嘴唇發白，頭暈狀況，現場醫護人員立即進行緊急處理。記者劉學聖／攝影
屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，隨到隨打，上午就有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗。記者劉學聖／攝影
屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，隨到隨打，上午就有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗。記者劉學聖／攝影
屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，隨到隨打，上午就有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗。記者劉學聖／攝影
屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，隨到隨打，上午就有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗。記者劉學聖／攝影

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