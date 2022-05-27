百工百業受衝擊 國民黨團要求陳其邁紓困及振興

疫情持續延燒，高市議會國民黨團今早開記者會，呼籲陳其邁市府盡快部署紓困及振興政策。議員指出，百貨、餐飲、交通、旅宿及補教業等行業都遭受重大衝擊，台南推出「復原者聯盟」行銷振興方案，高雄的紓困或振興應該盡快到位。另外，12歲以下兒童每人發2支快篩劑不夠用，盼增加至每周普發兩劑。

國民黨團總召童燕珍指出，今年雖然沒有三級管制，但民眾減少外出，產業受衝擊程度跟去年一樣大，很多勞工擔心噩夢重演，去年市府推出高雄券等12項紓困方案，今年也要提早因應，國民黨絕對支持市府紓困，但勿重蹈發行高雄券與旗津券亂象，各行各業補助要超前部署講清楚。

議員李雅靜說，台南推「復原者聯盟」，搶攻康復者消費商機，整合飯店、餐飲、觀光工廠等業者，從買一送一到打45折、6折等通通都有，高雄要追趕。議員陳若翠說，捷運5月運量每天只剩8萬人次，下滑速度快，現在民眾不敢逛街、不敢內用、不敢搭大眾交通運輸，形成「類三級」，沒有人流也代表沒有金流，市府拚防疫也要拚經濟，快點啟動紓困。

快篩劑部分，議員陳美雅高喊「高雄市的快篩劑數量依然不足」。議員劉德林指出，計程車司機每天出車前都要篩檢，生意又不好，業者怨聲載道，無論是產業的紓困振興或快篩劑的準備，該盡快到位。童燕珍說，兒童家庭最常使用快篩，也是最擔心染疫的族群，希望高雄市政府每周普發兩劑快篩給兒童，更希望能夠全民都能普發快篩。