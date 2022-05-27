快訊

今年染疫亡近千例！今增126死 12歲男童肺炎併呼吸衰竭病歿

本土+9萬4808例、中重症增343 死亡126例 全創新高

基隆7歲童誤打BNT成人劑量胸悶送醫 診所坦承疏忽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

城中城原址今動土闢建公園 定調為「高雄園」典範

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
城中城大樓被夷為平地，現址將闢建「府北公園」。記者王昭月／攝影
城中城大樓被夷為平地，現址將闢建「府北公園」。記者王昭月／攝影

去年10月遭惡火吞噬的城大城大樓，今年5月20日已夷為平地，現地今早動土將闢為「府北公園」，高市府邀在地建築師張瑪龍與藝術家林熺俊跨界合作，導入人文藝術，將此地翻轉為溫暖擁 抱；與陽光、愛河對話的「高雄園」典範。

府北公園今早動土，副主長林欽榮表示，已下「軍令狀」，要求100個工作天完工，並將啟動周遭6棟大樓拉皮工作，抹去城中城大火悲傷，完成環境整建。

府北公園占地800多坪，興建經費3400萬元，規劃大草坪與喬木群，也將種植洋紅風鈴木、光臘樹、黃連木等豪宅規格樹種，並設置水景藝術、造型涼亭、共融式遊具等，期許做為周遭社區的「中庭花園」，供全齡族群休憩。

林欽榮說，今早出發時滂沱大雨，但9點抵達現場卻陽光乍露，似具有開朗迎向新生的意涵。去年城中城歷經暗夜惡火，但市府在最悲痛的時刻收拾眼淚，以四個策略快速推動重建，短短數月內完成公益性區段徵收，安置受難家庭，環境整建更新，也將動支4900萬協助周圍住戶拉皮，所幸110天時間零工安度過，每一天都是考驗。

他說，日據時代以來，鹽埕區府北里一帶均無公園綠地，這次城中城事件決定快槌改為公園，盼成就典範性的都市計畫價值，將現地翻轉，透過公園的闢建，未來與陽光與愛河擁抱對話。工務局長楊欽富表示，世界各國的公園各具特色，但台灣卻未豎立公園典範，這次府北公園即透過公民參與模式，融入涼亭、光電板設置、夜間燈光設計等，開創造為「高雄園」首例。

城中城原址今動土闢為公園，預計9月中旬完工。記者王昭月／攝影
城中城原址今動土闢為公園，預計9月中旬完工。記者王昭月／攝影
副市長林欽榮今主持「府北公園」動土典禮。記者王昭月／攝影
副市長林欽榮今主持「府北公園」動土典禮。記者王昭月／攝影
城中城原址闢為府北公園，將種植洋紅風鈴木等樹種，豎造「高雄園」特色。圖／高市工務局提供
城中城原址闢為府北公園，將種植洋紅風鈴木等樹種，豎造「高雄園」特色。圖／高市工務局提供

愛河 林欽榮

延伸閱讀

城中城改建公園估9月中完工 盼成「高雄園」典範

高市科技執法 這些路口不禮讓行人都會被抓到

高雄城中城20日拆完 改建公園27日動土9月中完工

輕軌大順路段暫還路於民 10/7通車至C24

相關新聞

城中城原址今動土闢建公園 定調為「高雄園」典範

去年10月遭惡火吞噬的城大城大樓，今年5月20日已夷為平地，現地今早動土將闢為「府北公園」，高市府邀在地建築師張瑪龍與藝...

影／屏東施打兒童BNT疫苗 小朋友身體不適急送醫

屏東縣由於本土確診個案持續增加，家長帶小朋友施打BNT兒童疫苗踴躍，屏縣府衛生局從今天起一連三天在屏東火車站加開兒童疫苗...

百工百業受衝擊 國民黨團要求陳其邁紓困及振興

疫情持續延燒，高市議會國民黨團今早開記者會，呼籲陳其邁市府盡快部署紓困及振興政策。議員指出，百貨、餐飲、交通、旅宿及補教...

高雄8月起育兒津貼每月5千 社會局:準公托最高收費不漲

高雄市政府結合中央資源推出育兒利多政策，市府社會局提醒育兒家長，今年8月起，未滿2歲兒童的育兒津貼及托育補助每月加碼補助...

影／怕撲空！屏東家長冒雨搶打兒童疫苗 清晨就來排

屏東縣政府今天在火車站開設輝瑞BNT兒童疫苗快打站，數百名家長冒雨帶子女排隊，排在第一位的媽媽清晨5點就帶小學五年級的兒...

素食界天菜「天貝」 金門大學開發多種產品問世

有「素食界的天菜」之稱的「天貝」，保留黃豆本身富含的營養和功效，國立金門大學食品科學系跨領域合作陸續發表新產品，教授賴盈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。