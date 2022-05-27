城中城原址今動土闢建公園 定調為「高雄園」典範

去年10月遭惡火吞噬的城大城大樓，今年5月20日已夷為平地，現地今早動土將闢為「府北公園」，高市府邀在地建築師張瑪龍與藝術家林熺俊跨界合作，導入人文藝術，將此地翻轉為溫暖擁 抱；與陽光、愛河對話的「高雄園」典範。

府北公園今早動土，副主長林欽榮表示，已下「軍令狀」，要求100個工作天完工，並將啟動周遭6棟大樓拉皮工作，抹去城中城大火悲傷，完成環境整建。

府北公園占地800多坪，興建經費3400萬元，規劃大草坪與喬木群，也將種植洋紅風鈴木、光臘樹、黃連木等豪宅規格樹種，並設置水景藝術、造型涼亭、共融式遊具等，期許做為周遭社區的「中庭花園」，供全齡族群休憩。

林欽榮說，今早出發時滂沱大雨，但9點抵達現場卻陽光乍露，似具有開朗迎向新生的意涵。去年城中城歷經暗夜惡火，但市府在最悲痛的時刻收拾眼淚，以四個策略快速推動重建，短短數月內完成公益性區段徵收，安置受難家庭，環境整建更新，也將動支4900萬協助周圍住戶拉皮，所幸110天時間零工安度過，每一天都是考驗。