城中城改建公園估9月中完工 盼成「高雄園」典範

城中城大樓經暗夜惡火成危樓，改建「府北公園」今天動土，預計9月中完工，高雄市政府與知名建築師、藝術家合作，盼建立具典範性的「高雄園」。

位在高雄市鹽埕區府北路及大有街口的城中城大樓去年10月大火釀重大傷亡，建物經土木、結構及建築師三大公會鑑定為危樓，市府啟動拆除，20日將原12層樓建物拆除完畢。今天上午舉行「城中城原址改建—鹽埕區府北公園開闢工程動土典禮」由高雄市副市長林欽榮主持。

林欽榮致詞表示，城中城大火發生後，市府4箭齊發，致力後續復原，包含提出「公益性跨區區段徵收」方案，推動現址危樓限期拆除、原址改建新闢公園，並在跨區區段徵收地段興建七賢住宅，同步推動都計變更暨府北里環境再生工程等。

林欽榮說，經與居民討論，公園依地方意願命名為「府北公園」，預計9月中旬完工。並邀請知名建築師張瑪龍與藝術家林熺俊合作，採「擁抱、接納」概念，配合原址基地周邊林立的大樓，將約0.27公頃的公園打造成大樓中庭花園。目前規劃有大片綠地與風鈴木、黃連木、光臘樹等挺拔喬木群，並設置水景藝術、造型涼亭、共融式遊具等，提供優質休憩環境。

林欽榮指出，都發局將自6月1日起陸續啟動城中城原址周邊6棟老舊建物立面拉皮整建維護作業，讓周邊景觀煥然一新。6棟老舊建物中有3棟原未成立管理委員會，經市府與專業輔導團隊努力，其中「大高雄第一城大樓」已召開第一次區分所有權人大會，並在23日成立管理委員會，其餘2棟持續輔導中。

高雄市工務局長楊欽富說明，改建後的公園，將有陽光滿布的大草坪、具備水景藝術及遊戲場，街角廣場採開放性設計，提高使用者對於設施的親近性，同時兼具防災救難功能。

楊欽富說，各國有各自不同的公園典範，但高雄與台灣公園過去沒有什麼特色、東抄西抄，盼這次透過廣邀各方論述，創造具有特色的「高雄園」雛形，創造與社區精神與生活緊密結合、擁有藝術基因、採取永續發電、栽植原生樹種、讓老少共融的台灣公園典範。