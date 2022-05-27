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高市育兒補助利多 8月起在家照顧津貼每月5000元

中央社／ 高雄27日電

為減輕育兒壓力，高市府指出，自8月起，未滿2歲兒童育兒津貼托育補助每月再加碼補助1500元，在家照顧育兒津貼每月5000元，若送托準公托中心每月可領托育補助8500元。

高雄市政府社會局今天上午發布新聞稿指出，市府結合中央資源推出育兒利多，自8月起，未滿2歲兒童的育兒津貼及托育補助每月將再加碼補助新台幣1500元（育兒津貼每月將達5000元、托育補助每月將達8500元），在家自己照顧可領育兒津貼每月5000元，送托準公托中心每月可領托育補助8500元。

此外，高雄市長陳其邁為體恤家長，宣布高雄準公托中心最高收費上限今年不會調高，真正減輕育兒家庭負擔。市府同時訂定「準公共托嬰中心獎勵計畫」，鼓勵托育專業人員久任及獎勵準公托嬰中心提升托育人員薪資待遇，共同營造友善托育職場及環境。

陳其邁表示，給兒童1個安心成長環境是最關心及督導的重要目標，包括公共化教保服務達4成目標、「設置達30處公共托育機構，111年達到目標53處」及「增設31處共融公園，111年達到67處目標」；在公托品質提升部分為提高公托照顧比為1比4、調增公托專業人員薪資4600元。

社會局說明，為體恤托育人員辛勞與肯定專業付出，市府今年1月起已調增公托中心托育專業人員月薪4600元；另44家準公托中心托育專業人員，包括主管、護理及托育人員等，只要今年7月前任職年資滿1年、3年、5年以上，就可以依年資申請「久任獎勵金」。

此外，準公共托嬰中心若幫主管人員、托育人員、專業護理人員等全數投保薪資達一定級距金額，還可以依級數向市府申請6萬元到18萬元的獎勵金，希望用提高待遇鼓勵托育專才留任、改善勞動條件。

托育 育兒津貼 投保薪資

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