高雄8月起育兒津貼每月5千 社會局:準公托最高收費不漲

高雄市政府結合中央資源推出育兒利多政策，市府社會局提醒育兒家長，今年8月起，未滿2歲兒童的育兒津貼及托育補助每月加碼補助1500元，在家自己照顧每月可領育兒津貼5000元，若送托準公托中心每月可領托育補助8500元。此外，準公托中心的最高收費維持不變，今年不會調漲。

行政院2021年7月公告，育兒津貼分二階段提高發放額度，去年8月起，津貼由每個月2500元提升至3500元，今年8月再調高至5000元。社會局指出，8月起，未滿2歲兒童的育兒津貼及托育補助每月加碼補助1500元，在家自己照顧可領育兒津貼每月5000元。

社會局指出，陳其邁市長體恤家長，宣布高雄市準公托中心，最高收費維持原金額，今年不會調高，減輕育兒家庭的負擔。

市府訂定「準公共托嬰中心獎勵計畫」，鼓勵托育專業人員久任及獎勵準公托嬰中心提升托育人員薪資待遇。今年1月起，公托中心托育專業人員薪資，每月加薪4600元；44家準公托中心托育專業人員，包括主管、護理及托育人員等，只要今年7月前任職年資滿1年、3年、5年以上，可依年資申請「久任獎勵金」。

此外，準公共托嬰中心若幫主管、托育及專業護理等人員全數投保薪資達一定級距金額，可依級數向市府申請6萬到18萬元不等獎勵金，鼓勵托育專才留任。