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影／怕撲空！屏東家長冒雨搶打兒童疫苗 清晨就來排
屏東縣政府今天在火車站開設輝瑞BNT兒童疫苗快打站，數百名家長冒雨帶子女排隊，排在第一位的媽媽清晨5點就帶小學五年級的兒子到場，提前3個半小時如願打到疫苗，還有家長從高雄市大樹區搭火車到屏東打疫苗，到上午9點為止，完成接種的學童休息後都已返家，無異常狀況。
屏東火車站快打站今提供500劑輝瑞BNT兒童疫苗，屏東縣府同時間另在全縣33鄉鎮市衛生所安排疫苗接種，部分合約診所亦提供注射。一位7歲將升小一的家長說，昨天跑兩家診所都打不到，「每天8萬例有點可怕，想想還是來現場排最快」，約7點左右就帶兒子來排隊。
多數家長想法一致，也因此，快打站預訂8點30分開打，但不到8點，火車站前排隊人龍已蜿蜒數百公尺。屏東地區今早天候不佳，偶有陣雨，一位帶孫子打疫苗的阿嬤說，「自己打完三劑，等四劑開放就要去打，下雨也沒關係，先打到比較安心。」
屏東車站快打站明、後兩天仍提供接種，施打時間是上午8點30分至11點30分，周六加開下午1點30至4點30分的下午場，每場各提供500劑輝瑞BNT兒童疫苗。
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