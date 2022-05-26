屏東小琉球海域生態病懨懨 縣府啟動復育亡羊補牢

距台灣本島20多分鐘船程的屏東縣琉球鄉，近年成為新興度假旅遊勝地，疫情前年登島人次破百萬，根據學者調查，小琉球1970年代珊瑚數量高居全台之冠，珊瑚覆蓋率去年衰減為僅0至30%，成為全台最低；因珊瑚是水中熱帶雨林，默默為地球和人類提供重要的生態系服務，屏東縣政府今年啟動海洋資源復育計畫，盼小琉球海域恢復生機。

縣府海洋暨漁業事務管理所說，縣府自2019年起與國立中山大學及屏東海生館合作，執行小琉球海域海洋資源調查，在科學論證基礎下，發現過量的遊客已造成潮間帶和珊瑚礁生態大幅衰退，進而實施多項潮間帶保育示範區的保育措施以強化管理，包括劃設潮間帶導覽線、擴大保育區範圍及導入科技化管理等，去年由海生館珊瑚研究團隊著手珊瑚復育評估，尋找適合發展珊瑚苗圃的海域。

縣府說，在海洋保育署費支持下，今年擴大辦理海洋資源復育工作，仿效國外建立海上珊瑚苗圃，並試驗性將培育的表孔、輻孔和鹿角珊瑚移植至花瓶岩、白沙港外等海域復育，後續運用3D技術監測分析生長狀況；另選擇長硨磲貝及大柱形指海葵等海洋生物進行潮間帶復育試驗，期能回復潮間帶原有的生態樣貌，營造生物棲息環境。