屏東萬丹農地堆置廢鋁渣 遇雨燃燒承租人被送辦

梅雨季到來，屏東萬丹鄉一處農地，非法露天堆置含有大量廢鋁渣粉塵灰，因下雨產生化學反應燃燒，遭到環保局查獲，並將農地承租人依廢棄物清理法送辦。

近日全台降雨不斷，14日屏東萬丹鄉的一處農地發生火警，燃燒過程中還帶有刺鼻異味，環保局獲報到場，現場採樣送驗。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，該農地約2分大，堆置達數百包太空包，經送驗後，發現廢棄物含有大量廢鋁渣粉塵灰，且現場下雨環境潮濕，致廢鋁渣粉塵灰遇水產生化學反應燃燒。

環保局指出，該農地承租人已違反農地農用原則，且未領有廢棄物清除許可證，卻非法任意堆置、處理廢棄物，已觸犯廢棄物清理法第41條及同法第46條刑罰規定，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

縣長潘孟安表示，農地違規使用事件多因濫倒業者心存僥倖及少部分民眾未諳填土規定，除持續強化環檢警聯合稽查，針對非法棄置熱區架設移動式攝影機監視，嚴格把關並多面向防堵，全力降低濫倒狀況。

環保局長顏幸苑強調，土地使用人、管理人或所有人，依法應善盡管理責任，閒置的土地應設置圍籬、圍牆等阻隔設施或監視設備並定期檢查，以免遭人任意棄置廢棄物；對於閒置農地或廠房出租，應謹慎考量並瞭解承租人用途。