包粽挺弱勢 金門青年發展中心愛心不落人後

端午節即將到來，為關懷金門弱勢族群，金門縣青年發展中心發起「青年愛心Hen粽要，端午包粽好青新」活動，號召青年站出來，包了600顆粽子送給長者，大家做公益回饋社會。

青年發展中心今天發布新聞表示，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情對金門經濟造成影響，連帶弱勢家庭、獨居長者生活不易，青年包粽的構想，希望讓弱勢族群在端午節前夕感受社會的溫情。

中心執行長翁紹輝表示，青年在金門深耕，無論就業或創業都受到社會照顧，在行有餘力之際，應該發揮行動力和熱情，奉獻公益，所以才會在端午節前夕規劃「青年愛心Hen粽要，端午包粽好青新」活動，號召青年朋友響應，大家共包了600顆粽子，華山基金會金湖社區愛心天使站長洪伯炫也共同參與。

青年發展中心與華山基金會將包好的粽子發送給縣內獨居老人及弱勢家庭，頂堡、昔果山、后湖、上后垵多位長者；拿到應景愛心粽後，老人家對年輕人的善舉，都很感謝。

中心志工直言，在金門就讀大學的日子，從對金門的不了解，到深刻體會金門的好，今天能一起走入鄉里，傾聽獨居長者的心聲和故事，將每一份愛心粽親手奉上，真的非常有意義，也希望未來還有機會為在地做更多的事。