小琉球珊瑚生態衰退 苗圃復育盼恢復生機

屏東小琉球近年觀光人潮多，部分海域生物多樣性衰退，珊瑚覆蓋率僅0至30%，為挽救海洋生態，縣府進行潮間帶底棲生物復育及尋找適合海域發展珊瑚苗圃，盼恢復生機。

2022年1月，海洋生物博物館研究員樊同雲在全國環境會議離島論壇中公布小琉球珊瑚重傷現狀，非浮潛區的珊瑚覆蓋率約6.5%至31.8%，浮潛區最高5.5%、最低僅0.3%，呼籲加強遊憩管理；海洋委員會海洋保育署同時也公布調查，小琉球部分海域珊瑚生態已為失能等級。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，自民國108年起與中山大學及海生館合作執行小琉球海域資源調查，並在科學論證基礎下，實施數項潮間帶保育示範區的保育措施以強化管理，包括劃設導覽線、擴大保育區範圍及導入科技化管理等，並在民國110年著手進行珊瑚復育初步評估，並尋找適合發展珊瑚苗圃的海域。

縣府表示，海保署支持下，今年擴大辦理資源復育工作，進行珊瑚苗圃建立，並試驗性將所培育的珊瑚移植至花瓶岩、白沙港外等海域進行復育，再運用3D技術進行監測分析；另選擇長硨磲貝及大柱形指海葵進行潮間帶復育試驗，以期回復潮間帶原有的生態樣貌，並營造生物棲息環境。

縣府說明，小琉球海洋資源復育屬長期計畫，未來將與學術單位持續合作，並利用各種機會，促成社區參與，培植公民科學家及保育志工，攜手為小琉球海洋生態復育努力。