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北高雄首家百貨商場今試營運 人潮出乎業者意外

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
北高雄首家百貨商場「岡山樂購廣場」今天試營運。記者陳弘逸／攝影
北高雄首家百貨商場「岡山樂購廣場」今天試營運。記者陳弘逸／攝影

北高雄首家百貨商場「岡山樂購廣場」今天試營運，截至中午已累計今2千人造訪，由於開業時間為平日，加上受天氣與疫情影響，原先用餐訂位不到五成，但到中午用餐時段，座位近八成滿，出乎業者預料，為試營運首日開出紅盤。

岡山樂購站前廣場交通便捷，築間餐飲集團旗下「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」進駐，今天跟著樂購廣場試營運，正式開幕；考量天候、疫情與開幕時間為平日，事前餐廳訂位並不滿五成，但今天中午用餐時段一到，座位幾乎八成滿，即使到了下午2時許，仍有近七成座位有顧客用餐。

試營運首日，商場內還有部分櫃位在準備當中，但已有不少民眾迫不及待要來造訪北高雄首家大型百貨商場，且截至中午為止已累計2千進出人次。

築間餐飲集團指出，岡山樂購廣場是高雄地區進駐第三家商場門店，顯示高雄百貨商場的消費力不容小覷，此外為了讓顧客用餐放心，所有員工至少施打兩劑以上的疫苗，一同迎接岡山樂購站前廣場開幕。

北高雄首家百貨商場「岡山樂購廣場」今天試營運中午用餐人潮，出乎業者預料。記者陳弘逸／攝影
北高雄首家百貨商場「岡山樂購廣場」今天試營運中午用餐人潮，出乎業者預料。記者陳弘逸／攝影
北高雄首家百貨商場「岡山樂購廣場」今天試營運。記者陳弘逸／攝影
北高雄首家百貨商場「岡山樂購廣場」今天試營運。記者陳弘逸／攝影
北高雄首家百貨商場「岡山樂購廣場」今天試營運中午用餐人潮，出乎業者預料。記者陳弘逸／攝影
北高雄首家百貨商場「岡山樂購廣場」今天試營運中午用餐人潮，出乎業者預料。記者陳弘逸／攝影
北高雄首家百貨商場「岡山樂購廣場」今天試營運。記者陳弘逸／攝影
北高雄首家百貨商場「岡山樂購廣場」今天試營運。記者陳弘逸／攝影
北高雄首家百貨商場「岡山樂購廣場」今天試營運中午用餐人潮，出乎業者預料。記者陳弘逸／攝影
北高雄首家百貨商場「岡山樂購廣場」今天試營運中午用餐人潮，出乎業者預料。記者陳弘逸／攝影

岡山 疫情 疫苗

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