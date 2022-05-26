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屏東執行署31日拍賣鮪釣船1艘 起拍價600萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
法務部行政執行署屏東分署將在5月31日上午10點半拍賣鮪釣船一艘，該漁船漁業執照已被漁業署撤銷，分署送鑑價後，已核定底價不公開，公告建議起拍價600萬元，投標時應繳納400萬元保證金票據。圖／屏東分署提供
法務部行政執行署屏東分署將在5月31日上午10點半拍賣鮪釣船一艘，該漁船漁業執照已被漁業署撤銷，分署送鑑價後，已核定底價不公開，公告建議起拍價600萬元，投標時應繳納400萬元保證金票據。圖／屏東分署提供

法務部行政執行署屏東分署將在5月31日，上午10點半拍賣鮪釣船一艘，總噸數達52.12噸、全長22公尺，可搭載船員10人，該漁船的漁業執照已被漁業署撤銷，分署送鑑價後，已核定的底價不公開，公告建議起拍價為600萬元，投標時應繳納400萬元保證金票據。

屏東分署指出，該漁船目前停泊鹽埔漁港，被告慮及漁船如長期停放未正常行駛性能會耗損，且怕停放期間如有天災事變進水受損價值可能減低，請求檢察官依據刑事訴訟法第141條規定拍賣漁船並保管價金。

屏東地檢署5月初囑託執行分署進行偵查中變價，分署執行人員與地檢署、鑑定人登船履勘，本艘鮪釣船外觀大致正常。屏東分署指出，希望能在端午節前順利為鮪釣船找到新主人，除妥善維護漁船的價值外，也讓漁船能發揮最大經濟效用。

屏東分署表示，年初地檢署囑託分署拍賣的漁筏，順利溢價3倍賣出，雙方建立合作模式，希望本件執行分署繼續發揮拍賣專業順利拍出，除有助於妥善維護漁船的價值，也可以協助地檢署抒解贓證物庫保管空間負擔，並確保將來犯罪不法所得之沒收。

屏東分署將在5月30日星期一下午3點至4點，在鹽埔漁港碼頭開放觀覽鮪釣船，5月31日周二拍賣當天上午10點在分署建豐路辦公室，投標人可持身分證件及400萬元保證金票據領取號碼牌，10點半喊價拍賣，欲觀看開標或競買者，仍請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。

有興趣觀覽漁船或競買的民眾，請參閱屏東分署官網上拍賣公告，或洽詢本件承辦書記官，電話為（08）7366626轉5201。

法務部行政執行署屏東分署將在5月31日上午10點半拍賣鮪釣船一艘，該漁船漁業執照已被漁業署撤銷，分署送鑑價後，已核定底價不公開，公告建議起拍價600萬元，投標時應繳納400萬元保證金票據。圖／屏東分署提供
法務部行政執行署屏東分署將在5月31日上午10點半拍賣鮪釣船一艘，該漁船漁業執照已被漁業署撤銷，分署送鑑價後，已核定底價不公開，公告建議起拍價600萬元，投標時應繳納400萬元保證金票據。圖／屏東分署提供
法務部行政執行署屏東分署將在5月31日上午10點半拍賣鮪釣船一艘，該漁船漁業執照已被漁業署撤銷，分署送鑑價後，已核定底價不公開，公告建議起拍價600萬元，投標時應繳納400萬元保證金票據。圖／屏東分署提供
法務部行政執行署屏東分署將在5月31日上午10點半拍賣鮪釣船一艘，該漁船漁業執照已被漁業署撤銷，分署送鑑價後，已核定底價不公開，公告建議起拍價600萬元，投標時應繳納400萬元保證金票據。圖／屏東分署提供

屏東 刑事訴訟 法務部 漁業署

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