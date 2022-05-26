影／金門縣長參選人洪志恒發送快篩劑 民眾大排長龍

金門縣長參選人洪志恒今天在浯島城隍廟免費發放快篩劑，吸引大批民眾到場排隊，還有不少人是全家總動員到場，洪志恒表示，他跑遍全台灣，為金門招商招客招人才，某善心人士得知金門鄉親迫切需要快篩劑，指定他代替發放快篩劑給金門鄉親，希望能拋磚引玉，號召更多人來做善事。

洪志恒在昨晚9點多預告將於今天上午10點在浯島城隍廟發放快篩劑，立刻在網上引起不少討論，今天上午9點多，就有民眾陸續到場排隊，10點一到城隍廟前廣場就擠滿不少人，連警局也出動多名員警到場維安與蒐證。

排在第一位的小姐說，她本來以為人會很多，沒想到她9點半到場竟然是排第一個，讓她有點不敢置信，她說，想說是免費的，就來拿幾劑帶回家用。

洪志恒在受訪時表示，某善心人士得知金門鄉親迫切需要快篩劑，就指定他代為發放「快篩劑」，這位台灣的善心人士拋磚引玉。希望大家一起來做善事，讓社會更詳和。

他也說明，他送的這款快篩劑很特別是兩用的，可以用唾液、也可以用捅鼻子的，洪志恒說，不少小朋友都害怕捅鼻子，有了這款，就不用怕。洪志恒還現場示範如何使用這款快篩劑。