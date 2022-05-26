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民眾投訴中芸漁港居隔移工礙龍舟賽 區公所：做好防疫

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
龍舟賽辦不辦？如何辦？考驗主辦單位智慧。記者徐如宜／攝影
龍舟賽辦不辦？如何辦？考驗主辦單位智慧。記者徐如宜／攝影

「2022高雄端午中芸漁港傳統龍舟錦標賽」6月3日至5日在林園區中芸漁港舉行。有民眾投訴中芸漁港停泊很多漁船，有些確診移工都在船上隔離，擔心龍舟賽群聚會讓疫情擴散，建議取消。主辦單位林園區公所表示，會做好防疫措施，請海洋局對移工造冊，篩檢分類，賽期前航道漁船會移至其他泊區。

民眾反映，中芸漁港目前還停了多艘漁船，有些移工正在漁船上隔離，移工管理鬆散，附近居民很害怕被感染。今年的划龍舟聽說仍會舉行，再加上攤販，遊客，到時群聚一定會讓疫情擴散，希望市府評估停辦的可行性。

高雄市府表示，對龍舟賽地方上有兩方聲音，有人希望停辦，也有人希望舉辦。疫情期間戶外活動的風險比起室內密閉空間，風險其實是比較低，戶外的運動只要做好防疫措施，龍舟賽希望還是能能夠如期舉辦。將採高規格防疫，大人部分須打滿3劑，18歲以下學生須打滿2劑，比賽當天快篩陰性才能參加比賽，岸邊也做好人流管制。

高雄市林園區長陳興發表示，中芸漁港傳統龍舟錦標賽也是與愛河龍舟賽一體，配合比賽，中芸漁港航道上的船隻都要陸續移至其他泊區。民眾擔心確診外籍漁工的事，有的是以訛傳訛，已請海洋局為移工造冊並進行篩檢分類，化解民眾疑慮。賽期也會加強管制。

移工 龍舟賽 疫情

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