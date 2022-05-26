推廣風浪板 澳籍亞力士歸化入籍澎湖

熱愛風浪板運動的澳大利亞籍亞力士來台定居逾20年，最近以體育「高級專業人才」，申請歸化中華民國籍拿到身分證。他也是首位以「高級專業人才」入籍澎湖的外籍人士。

58歲的亞力士（MOWDAY ALEXANDER）昨天在縣府民政處長許智富、湖西鄉戶政事務所主任許正僖與奧運國手張浩等人陪同前往縣府，由澎湖縣長賴峰偉代表內政部長徐國勇轉發歸化國籍許可證書，並核發身份證，正式成為澎湖一份子。

民政處表示，來自澳大利亞的亞力士，原本在南投縣從事風浪板器材，由於熱愛海洋，玩遍全台各處海域獨鍾情澎湖，在民國91年移居澎湖，成為追風逐浪的新移民，定居迄今已逾20年。

國內唯一的風浪板奧運國手張浩，原本也是生長在南投，在6歲時因緣際會認識亞力士開始接觸海洋，並愛上風浪板運動，後來舉家遷來澎湖，追隨亞力士展開風浪板生涯，在觀音亭、白坑或龍門後灣等海域經常可見2人風浪身影。

張浩在亞力士調教下，風浪板運動成績突飛猛進，成為國內唯一參加奧運的風浪板國手，先後代表國家參加2008北京、2012倫敦與2016里約等3屆奧運會，分獲得31、35和32的名次，身為教練的亞力士居功厥偉，並曾拍攝「逐風少年」紀錄片，帶動國內風浪板運動。

民政處表示，全力在澎湖推展風浪板運動的亞力士定居澎湖逾20年，依國籍法居住滿10年以上和放棄雙重國籍等規定，今年初以「體育」高級專業人才，向內政部提出申請歸化國籍，經內政部委由公正人士審核獲得通過。亞力士設籍湖西鄉青螺村，是國內第232位以高級專業人才獲得歸化國籍，在澎湖而言則是第1位，成為澎湖在地人。