快訊

弱勢可領免費快篩 陳時中：第二輪「不讓大家等太久」

確診致死率上升恐破千分之一 陳時中：是警訊

推廣風浪板 澳籍亞力士歸化入籍澎湖

中央社／ 澎湖縣26日電

熱愛風浪板運動的澳大利亞籍亞力士來台定居逾20年，最近以體育「高級專業人才」，申請歸化中華民國籍拿到身分證。他也是首位以「高級專業人才」入籍澎湖的外籍人士。

58歲的亞力士（MOWDAY ALEXANDER）昨天在縣府民政處長許智富、湖西鄉戶政事務所主任許正僖與奧運國手張浩等人陪同前往縣府，由澎湖縣長賴峰偉代表內政部長徐國勇轉發歸化國籍許可證書，並核發身份證，正式成為澎湖一份子。

民政處表示，來自澳大利亞的亞力士，原本在南投縣從事風浪板器材，由於熱愛海洋，玩遍全台各處海域獨鍾情澎湖，在民國91年移居澎湖，成為追風逐浪的新移民，定居迄今已逾20年。

國內唯一的風浪板奧運國手張浩，原本也是生長在南投，在6歲時因緣際會認識亞力士開始接觸海洋，並愛上風浪板運動，後來舉家遷來澎湖，追隨亞力士展開風浪板生涯，在觀音亭、白坑或龍門後灣等海域經常可見2人風浪身影。

張浩在亞力士調教下，風浪板運動成績突飛猛進，成為國內唯一參加奧運的風浪板國手，先後代表國家參加2008北京、2012倫敦與2016里約等3屆奧運會，分獲得31、35和32的名次，身為教練的亞力士居功厥偉，並曾拍攝「逐風少年」紀錄片，帶動國內風浪板運動。

民政處表示，全力在澎湖推展風浪板運動的亞力士定居澎湖逾20年，依國籍法居住滿10年以上和放棄雙重國籍等規定，今年初以「體育」高級專業人才，向內政部提出申請歸化國籍，經內政部委由公正人士審核獲得通過。亞力士設籍湖西鄉青螺村，是國內第232位以高級專業人才獲得歸化國籍，在澎湖而言則是第1位，成為澎湖在地人。

澎湖 奧運 內政部

延伸閱讀

澎湖兒童BNT開始接種 澎縣府傳出發言人確診

遊艇及漁船走私毒品遭查扣沒入 澎湖地檢6月1日法拍

澎湖+125全為輕症 年紀最小為4個月大嬰兒

婦人澎湖搭船賞花火 心臟病發送醫急救

相關新聞

民眾投訴中芸漁港居隔移工礙龍舟賽 區公所：做好防疫

「2022高雄端午中芸漁港傳統龍舟錦標賽」6月3日至5日在林園區中芸漁港舉行。有民眾投訴中芸漁港停泊很多漁船，有些確診移...

雖無粉紅超跑 全台最小、唯一海上出巡的媽祖都在高雄

白沙屯拱天宮媽祖遶境掀起「粉紅超跑」熱潮，高雄議員認為高雄也有不少具特色廟宇，應該要積極推動宗教文化。市府觀光局指出，全...

全民與病毒共存 恆春中元搶孤復辦機會大

屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）是國內宗教民俗活動盛事，前年受疫情影響以縮減隊伍因應續辦，去年因進入三級警戒停辦，但祭典科儀不...

高市勞工局媒合銀髮特攻隊 助大樹區農場採收玉荷苞

每年5月中下旬是高雄大樹玉荷包盛產期，產季只有短短兩周，農民要賣好價錢，必須馬不停蹄搶收，採收期人手需求量大，常常發生缺...

以實際行動支持縣府 金門太武之春電台捐贈防疫物資

新冠肺炎疫情持續延燒，金門在地的太武之春、金馬之聲廣播電台董事長丁小東今日特別前往金門縣衛生局捐贈一批防疫物資，盼協助金...

潘孟安四度獲遠見調查五星縣市長「感謝縣民包容支持」

遠見雜誌今公布2022縣市長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安榮獲五星肯定，且施政滿意度、施政分數均為全台第一，這是潘孟安任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。