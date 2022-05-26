快訊

弱勢可領免費快篩 陳時中：第二輪「不讓大家等太久」

確診致死率上升恐破千分之一 陳時中：是警訊

造價千萬元Model T電動巴士 台南上路試營運

中央社／ 台南26日電

造價新台幣千萬元的Model T電動巴士5月中旬在台南市區5號線試營運，雖僅1輛，卻引起市民關注，交通局也在臉書公布這個消息，但台南日後是否會採用，由客運業者決定。

現代科技感十足的Model T，是鴻海集團和裕隆集團合資成立鴻華先進科技公司打造的電動巴士，正值台南市政府推動客運巴士電動化，Model T也加入大台南公車的行列，行駛在人口稠密的原台南市區及周遭衛星行政區。

有關Model T為何出現在台南市，台南市政府交通局長王銘德今天告訴中央社記者，目前台南已有逾50輛電動巴士，未來公車汰換以電動巴士為主，以達到台南全面電動化的目標，Model T則是鴻華科技提供給台南客運業者試營運。

王銘德說，Model T在5月中旬上路，若市民反映良好，將有助於台南客運業者汰舊換新時選擇採購，但目前台南僅只1輛。

交通局人員表示，Model T的銀色外觀充滿科技感，車身設計圓弧狀，以提升續航力，且標榜自駕智能先進科技，最大亮點是LED顯示器，後照鏡是在車內透過鏡頭影像傳送，之前在高雄、台北行駛，一度引起討論。

台南 巴士 公車

延伸閱讀

造價上千萬！台南第一輛「郭董電巴」上路了 跑這路線

高雄YouBike2.0每週五租借享優惠 租車人次增1成

左轉先行「綠燈早開」號誌看不懂 台南新增說明告示牌

保護保育類動物 新北設置當心食蟹獴標誌牌面

相關新聞

民眾投訴中芸漁港居隔移工礙龍舟賽 區公所：做好防疫

「2022高雄端午中芸漁港傳統龍舟錦標賽」6月3日至5日在林園區中芸漁港舉行。有民眾投訴中芸漁港停泊很多漁船，有些確診移...

雖無粉紅超跑 全台最小、唯一海上出巡的媽祖都在高雄

白沙屯拱天宮媽祖遶境掀起「粉紅超跑」熱潮，高雄議員認為高雄也有不少具特色廟宇，應該要積極推動宗教文化。市府觀光局指出，全...

全民與病毒共存 恆春中元搶孤復辦機會大

屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）是國內宗教民俗活動盛事，前年受疫情影響以縮減隊伍因應續辦，去年因進入三級警戒停辦，但祭典科儀不...

高市勞工局媒合銀髮特攻隊 助大樹區農場採收玉荷苞

每年5月中下旬是高雄大樹玉荷包盛產期，產季只有短短兩周，農民要賣好價錢，必須馬不停蹄搶收，採收期人手需求量大，常常發生缺...

以實際行動支持縣府 金門太武之春電台捐贈防疫物資

新冠肺炎疫情持續延燒，金門在地的太武之春、金馬之聲廣播電台董事長丁小東今日特別前往金門縣衛生局捐贈一批防疫物資，盼協助金...

潘孟安四度獲遠見調查五星縣市長「感謝縣民包容支持」

遠見雜誌今公布2022縣市長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安榮獲五星肯定，且施政滿意度、施政分數均為全台第一，這是潘孟安任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。