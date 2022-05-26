4度獲遠見調查5星縣市長 潘孟安感謝縣民包容支持

遠見雜誌公布2022縣市長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安獲5星肯定，施政滿意度、施政分數均全台第1，是任內4度拿5星，潘孟安感謝縣民包容支持，讓他能帶領屏東創造驕傲。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，潘孟安就任第1年就獲得遠見調查4.5顆星，連續4年4.5顆星，2019年台灣燈會後人氣更加扶搖直上，拿下屏東史上第一座5星。之後即連年獲得遠見5顆星評價，一直持續到今年。

根據遠見雜誌調查，潘孟安施政滿意度為85%，施政分數79.5，皆為全台第1；此外，在縣市8大面向施政表現，屏東縣整體滿意度獲得75.9%，在各縣市中名列前茅，其中道路與交通項目獲得第1，滿意度71.7%；觀光休閒項目為全台第3，滿意度82.7%；經濟與就業、消防與公共安全滿意度第5；教育滿意度則第6名。

潘孟安說，每年調查就像是人民給他的成績單，始終不敢懈怠，只能一直努力向前。也感謝遠見雜誌的調查肯定，7年多來，他始終堅持好的政策必須回歸到「人」的身上，才能解決問題根本，帶領縣府團隊1天當2天用，就是把握鄉親給予的機會，在各項縣政全力衝刺。

潘孟安表示，民意就是最真實的，民眾觀感最直接，而現在縣民都能很自豪說出「我是屏東人」、「屏東好好」，凝聚及帶動城市的光榮感，是執政以來最高興的事。