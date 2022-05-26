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用路人注意 地震+大雨山區路況不穩 南橫明預警封閉

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
南橫公路明天預警性封閉。圖／甲仙工務段提供
南橫公路明天預警性封閉。圖／甲仙工務段提供

受鋒面影響，高雄山區天候不穩，加上今晨發生小規模有感地震，明天將有大雨特報，考量通行安全，甲仙工務段公告，台20線臨105線0公里至44公里高雄梅山口至向陽路段，5月27日上午7時實施預警性封閉。

中央氣象局發布資訊指出，明天（5月27日）將有大雨特報，預測雨量值超出本管制路段封路標準大雨等級以上，加上中央氣象局地震報告指出，今天清晨4時58分許，發生芮氏規模4.4級地震，地震深度5公里，震央位於台東縣海端鄉西北方38.6公里處。

受大雨與地震影響，甲仙工務段人員及朝巡保全發現，台20線臨105線0公里至44公里高雄梅山口至向陽路段，傳出道路多處零星落石及倒塌樹木，此外，山區持續有濃霧。

甲仙工務段考量用路人安全，將於5月27日上午7時，南橫梅山口至向陽路段實施預警性封閉，預計下午5時解除預警性封閉，恢復正常管制機制。

為確保通行安全，甲仙工務段已指派搶修機具進駐待命，並由保全人員守視警戒，同時也提醒用路人，切勿在道路封閉時間上山，也叮嚀用路人事先查詢道路管制時間與山區路況，若遇下雨濃霧現象影響行車視距，非必要盡量避免上山。

今天清晨台東發生有感地震。圖／取自中央氣象局官網
今天清晨台東發生有感地震。圖／取自中央氣象局官網
南橫公路明天預警性封閉。圖／甲仙工務段提供
南橫公路明天預警性封閉。圖／甲仙工務段提供
南橫公路明天預警性封閉。圖／甲仙工務段提供
南橫公路明天預警性封閉。圖／甲仙工務段提供
南橫公路明天預警性封閉。圖／甲仙工務段提供
南橫公路明天預警性封閉。圖／甲仙工務段提供

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