用路人注意 地震+大雨山區路況不穩 南橫明預警封閉

受鋒面影響，高雄山區天候不穩，加上今晨發生小規模有感地震，明天將有大雨特報，考量通行安全，甲仙工務段公告，台20線臨105線0公里至44公里高雄梅山口至向陽路段，5月27日上午7時實施預警性封閉。

中央氣象局發布資訊指出，明天（5月27日）將有大雨特報，預測雨量值超出本管制路段封路標準大雨等級以上，加上中央氣象局地震報告指出，今天清晨4時58分許，發生芮氏規模4.4級地震，地震深度5公里，震央位於台東縣海端鄉西北方38.6公里處。

受大雨與地震影響，甲仙工務段人員及朝巡保全發現，台20線臨105線0公里至44公里高雄梅山口至向陽路段，傳出道路多處零星落石及倒塌樹木，此外，山區持續有濃霧。

甲仙工務段考量用路人安全，將於5月27日上午7時，南橫梅山口至向陽路段實施預警性封閉，預計下午5時解除預警性封閉，恢復正常管制機制。