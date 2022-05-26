聽新聞
test
0:00 / 0:00
用路人注意 地震+大雨山區路況不穩 南橫明預警封閉
受鋒面影響，高雄山區天候不穩，加上今晨發生小規模有感地震，明天將有大雨特報，考量通行安全，甲仙工務段公告，台20線臨105線0公里至44公里高雄梅山口至向陽路段，5月27日上午7時實施預警性封閉。
中央氣象局發布資訊指出，明天（5月27日）將有大雨特報，預測雨量值超出本管制路段封路標準大雨等級以上，加上中央氣象局地震報告指出，今天清晨4時58分許，發生芮氏規模4.4級地震，地震深度5公里，震央位於台東縣海端鄉西北方38.6公里處。
受大雨與地震影響，甲仙工務段人員及朝巡保全發現，台20線臨105線0公里至44公里高雄梅山口至向陽路段，傳出道路多處零星落石及倒塌樹木，此外，山區持續有濃霧。
甲仙工務段考量用路人安全，將於5月27日上午7時，南橫梅山口至向陽路段實施預警性封閉，預計下午5時解除預警性封閉，恢復正常管制機制。
為確保通行安全，甲仙工務段已指派搶修機具進駐待命，並由保全人員守視警戒，同時也提醒用路人，切勿在道路封閉時間上山，也叮嚀用路人事先查詢道路管制時間與山區路況，若遇下雨濃霧現象影響行車視距，非必要盡量避免上山。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言