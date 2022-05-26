快訊

直播／全民快篩陽即確診首日上路 指揮中心下午2時記者會

男童家中沒電腦帶弟去圖書館遠距上課 館員「1舉動」被讚爆：好暖

單方面證實「接收」惹怒華夏科大 台科大道歉「盼獲諒解」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雖無粉紅超跑 全台最小、唯一海上出巡的媽祖都在高雄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
岡山壽天宮內有獨特的螺絲媽祖。圖／壽天宮提供
岡山壽天宮內有獨特的螺絲媽祖。圖／壽天宮提供

白沙屯拱天宮媽祖遶境掀起「粉紅超跑」熱潮，高雄議員認為高雄也有不少具特色廟宇，應該要積極推動宗教文化。市府觀光局指出，全台唯一的螺絲媽祖廟在高雄岡山，鐵路媽祖廟是全台最小間，唯一海上會香的林園鳳芸宮「海巡媽」、結合宋江陣的內門順賢宮及烏魚傳說的旗津天后宮，五座媽祖廟具特色。

議員林宛蓉指出，高雄媽祖信仰興盛，旗津天后宮、楠梓天后宮、路竹天后宮、鳳山雙慈亭、左營慈德宮、岡山壽天宮、五甲龍成宮等地均是宗教觀光勝地，全市約1780座寺廟及信徒人數全國居冠，應推動永續的廟宇觀光文化。

觀光局說，岡山壽天宮在2015年打造獨一無二的「螺絲媽祖」，採用2萬5000個螺絲墊片及1萬3000個螺帽製作而成，共使用3萬8000個螺絲扣件，融合岡山在地產業及媽祖信仰。

旗津天后宮歷史349年，公認是高雄歷史最悠久的媽祖廟，素有元祖女神稱號，已列入市定古蹟。當地流傳「烏魚拜媽祖」故事，早期高雄漁民為討生活過度捕撈，傳說烏魚去向媽祖告狀引發衝突，媽祖不忍見居民與烏魚兩敗俱傷，於是顯靈告誡漁民不可濫捕，此後旗津漁民在冬至過後15天即停止捕撈烏魚。

三民區的朝元宮占地僅一個半榻榻米大小，又有鐵路媽祖之稱。據傳50多年前一名台鐵員工拾獲媽祖聖像及香火袋，掛在電線桿祈求平安，此後未發生重大事故，台鐵員工與鄰近居民合建朝元宮供奉，後來因高雄鐵路地下化，神像及文物暫安置在臨時行館內。

林園鳳芸宮媽祖是知名的「海巡媽」，中芸地區居民出海捕魚維生，鳳芸宮組織船隊奉請媽祖海巡，習俗傳承百年之久。2013年，四年一科祈求風調雨順的習俗登錄市定民俗。

鐵路媽祖守護鐵道周邊鄰里平安，朝元宮正努力籌措建廟經費。圖／朝元宮提供
鐵路媽祖守護鐵道周邊鄰里平安，朝元宮正努力籌措建廟經費。圖／朝元宮提供
去年林園鳳芸宮舉辦全台唯一的媽祖海上巡香活動。圖／林園鳳芸宮提供
去年林園鳳芸宮舉辦全台唯一的媽祖海上巡香活動。圖／林園鳳芸宮提供

媽祖 天后宮 岡山

延伸閱讀

2022高雄愛河龍舟嘉年華如期舉行 循古禮點睛開光祈福

高雄YouBike2.0每週五租借享優惠 租車人次增1成

高雄、全日空簽MOU 串接台日交通服務

白沙屯媽急行軍入大甲城 警派百人接轎「雨」神同行

相關新聞

2022高雄愛河龍舟嘉年華如期舉行 循古禮點睛開光祈福

「2022高雄愛河龍舟嘉年華」6月3日至5日如期舉行，今天在愛河音樂館前遵循古禮舉行龍舟點睛儀式。高雄市長陳其邁表示，高...

雖無粉紅超跑 全台最小、唯一海上出巡的媽祖都在高雄

白沙屯拱天宮媽祖遶境掀起「粉紅超跑」熱潮，高雄議員認為高雄也有不少具特色廟宇，應該要積極推動宗教文化。市府觀光局指出，全...

全民與病毒共存 恆春中元搶孤復辦機會大

屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）是國內宗教民俗活動盛事，前年受疫情影響以縮減隊伍因應續辦，去年因進入三級警戒停辦，但祭典科儀不...

高市勞工局媒合銀髮特攻隊 助大樹區農場採收玉荷苞

每年5月中下旬是高雄大樹玉荷包盛產期，產季只有短短兩周，農民要賣好價錢，必須馬不停蹄搶收，採收期人手需求量大，常常發生缺...

以實際行動支持縣府 金門太武之春電台捐贈防疫物資

新冠肺炎疫情持續延燒，金門在地的太武之春、金馬之聲廣播電台董事長丁小東今日特別前往金門縣衛生局捐贈一批防疫物資，盼協助金...

潘孟安四度獲遠見調查五星縣市長「感謝縣民包容支持」

遠見雜誌今公布2022縣市長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安榮獲五星肯定，且施政滿意度、施政分數均為全台第一，這是潘孟安任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。