雖無粉紅超跑 全台最小、唯一海上出巡的媽祖都在高雄

白沙屯拱天宮媽祖遶境掀起「粉紅超跑」熱潮，高雄議員認為高雄也有不少具特色廟宇，應該要積極推動宗教文化。市府觀光局指出，全台唯一的螺絲媽祖廟在高雄岡山，鐵路媽祖廟是全台最小間，唯一海上會香的林園鳳芸宮「海巡媽」、結合宋江陣的內門順賢宮及烏魚傳說的旗津天后宮，五座媽祖廟具特色。

議員林宛蓉指出，高雄媽祖信仰興盛，旗津天后宮、楠梓天后宮、路竹天后宮、鳳山雙慈亭、左營慈德宮、岡山壽天宮、五甲龍成宮等地均是宗教觀光勝地，全市約1780座寺廟及信徒人數全國居冠，應推動永續的廟宇觀光文化。

觀光局說，岡山壽天宮在2015年打造獨一無二的「螺絲媽祖」，採用2萬5000個螺絲墊片及1萬3000個螺帽製作而成，共使用3萬8000個螺絲扣件，融合岡山在地產業及媽祖信仰。

旗津天后宮歷史349年，公認是高雄歷史最悠久的媽祖廟，素有元祖女神稱號，已列入市定古蹟。當地流傳「烏魚拜媽祖」故事，早期高雄漁民為討生活過度捕撈，傳說烏魚去向媽祖告狀引發衝突，媽祖不忍見居民與烏魚兩敗俱傷，於是顯靈告誡漁民不可濫捕，此後旗津漁民在冬至過後15天即停止捕撈烏魚。

三民區的朝元宮占地僅一個半榻榻米大小，又有鐵路媽祖之稱。據傳50多年前一名台鐵員工拾獲媽祖聖像及香火袋，掛在電線桿祈求平安，此後未發生重大事故，台鐵員工與鄰近居民合建朝元宮供奉，後來因高雄鐵路地下化，神像及文物暫安置在臨時行館內。