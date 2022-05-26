全民與病毒共存 恆春中元搶孤復辦機會大

屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）是國內宗教民俗活動盛事，前年受疫情影響以縮減隊伍因應續辦，去年因進入三級警戒停辦，但祭典科儀不取消，今年碰上更嚴峻的疫情，是否舉辦受到關注，也打亂各隊的組訓計畫；主辦的恆春鎮公所說，在中央定調為與病毒共存的新防疫生活模式後，對能如期舉辦樂觀，但以配合防疫政策為最高原則。

「南恆春、北頭城」已是農曆7月中元搶孤宗教民俗觀光勝地，前年受疫情影響，宜蘭頭城停辦搶孤賽，祭儀照常，恆春鎮因國內疫情趨緩旅遊解禁，鎮公所為因應疫情，行之有年的32隊同場競賽縮減為20隊，觀光文化活動也由5天縮減至3天，去年5月進入三級警戒，取消搶孤競賽、遊街、晚會等群聚活動，可分流的祭儀仍照常。

距農曆7月15比賽日還剩3個多月，地方人關切恆春搶孤是否恢復舉辦，各傳統搶孤隊伍反映要提早籌備組訓；鎮長陳文弘說，最近本土確診人數持續飆升，恆春鎮也有數百人確診，因中央定調為與病毒共存的新防疫生活模式，各界多預估6、7月疫情會趨緩下降，對復辦樂觀，但配合中央防疫政策仍是優先，下月就能決定，預算都已編列，對文化部以東門城旁競賽會場違反文資法要求遷址，原打算承租舊東洋製繩廠用地，因所有權人意見不一，尚未敲定。

恆春中元搶孤傳統是4支棚柱，早年在恆春土地公廟前廣坦舉辦，一度停辦，前鎮長葉明順認為是民俗結合觀光的好活動，16年前為擴大參與面增至36支棚柱，中央4支留給「好兄弟」，競賽時不開放；參賽者以手腳抱棚柱或綁布條方式向上攀爬的動作，閩南語叫「豎」，故稱「豎孤棚」，與宜蘭頭城搶孤競賽方式稍有不同，活動時間也較頭城早半個月。