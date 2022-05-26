快訊

直播／全民快篩陽即確診首日上路 指揮中心下午2時記者會

男童家中沒電腦帶弟去圖書館遠距上課 館員「1舉動」被讚爆：好暖

單方面證實「接收」惹怒華夏科大 台科大道歉「盼獲諒解」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全民與病毒共存 恆春中元搶孤復辦機會大

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春搶孤（豎孤棚）去年因疫停辦，今年碰上更嚴峻的疫情，是否舉辦受到關注，主辦的恆春鎮公所說，在中央定調為與病毒共存的新防疫生活模式後，對復辦樂觀。圖／本報資料照
屏東恆春搶孤（豎孤棚）去年因疫停辦，今年碰上更嚴峻的疫情，是否舉辦受到關注，主辦的恆春鎮公所說，在中央定調為與病毒共存的新防疫生活模式後，對復辦樂觀。圖／本報資料照

屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）是國內宗教民俗活動盛事，前年受疫情影響以縮減隊伍因應續辦，去年因進入三級警戒停辦，但祭典科儀不取消，今年碰上更嚴峻的疫情，是否舉辦受到關注，也打亂各隊的組訓計畫；主辦的恆春鎮公所說，在中央定調為與病毒共存的新防疫生活模式後，對能如期舉辦樂觀，但以配合防疫政策為最高原則。

「南恆春、北頭城」已是農曆7月中元搶孤宗教民俗觀光勝地，前年受疫情影響，宜蘭頭城停辦搶孤賽，祭儀照常，恆春鎮因國內疫情趨緩旅遊解禁，鎮公所為因應疫情，行之有年的32隊同場競賽縮減為20隊，觀光文化活動也由5天縮減至3天，去年5月進入三級警戒，取消搶孤競賽、遊街、晚會等群聚活動，可分流的祭儀仍照常。

距農曆7月15比賽日還剩3個多月，地方人關切恆春搶孤是否恢復舉辦，各傳統搶孤隊伍反映要提早籌備組訓；鎮長陳文弘說，最近本土確診人數持續飆升，恆春鎮也有數百人確診，因中央定調為與病毒共存的新防疫生活模式，各界多預估6、7月疫情會趨緩下降，對復辦樂觀，但配合中央防疫政策仍是優先，下月就能決定，預算都已編列，對文化部以東門城旁競賽會場違反文資法要求遷址，原打算承租舊東洋製繩廠用地，因所有權人意見不一，尚未敲定。

恆春中元搶孤傳統是4支棚柱，早年在恆春土地公廟前廣坦舉辦，一度停辦，前鎮長葉明順認為是民俗結合觀光的好活動，16年前為擴大參與面增至36支棚柱，中央4支留給「好兄弟」，競賽時不開放；參賽者以手腳抱棚柱或綁布條方式向上攀爬的動作，閩南語叫「豎」，故稱「豎孤棚」，與宜蘭頭城搶孤競賽方式稍有不同，活動時間也較頭城早半個月。

搶孤 恆春 疫情

延伸閱讀

全國最早恆春玉荷包寒害減產價貴 警防竊為果農護荷包

影／恆春萬里桐雨後海象不穩 3潛水客險被風浪漂走

恆春大雨3小時累積200毫米 道路成泥流無法通行

大豪雨狂襲恆春 氣象局示警：下半天雨區轉往東部

相關新聞

2022高雄愛河龍舟嘉年華如期舉行 循古禮點睛開光祈福

「2022高雄愛河龍舟嘉年華」6月3日至5日如期舉行，今天在愛河音樂館前遵循古禮舉行龍舟點睛儀式。高雄市長陳其邁表示，高...

雖無粉紅超跑 全台最小、唯一海上出巡的媽祖都在高雄

白沙屯拱天宮媽祖遶境掀起「粉紅超跑」熱潮，高雄議員認為高雄也有不少具特色廟宇，應該要積極推動宗教文化。市府觀光局指出，全...

全民與病毒共存 恆春中元搶孤復辦機會大

屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）是國內宗教民俗活動盛事，前年受疫情影響以縮減隊伍因應續辦，去年因進入三級警戒停辦，但祭典科儀不...

用路人注意 地震+大雨山區路況不穩 南橫明預警封閉

受鋒面影響，高雄山區天候不穩，加上今晨發生小規模有感地震，明天將有大雨特報，考量通行安全，甲仙工務段公告，台20線臨10...

高市勞工局媒合銀髮特攻隊 助大樹區農場採收玉荷苞

每年5月中下旬是高雄大樹玉荷包盛產期，產季只有短短兩周，農民要賣好價錢，必須馬不停蹄搶收，採收期人手需求量大，常常發生缺...

以實際行動支持縣府 金門太武之春電台捐贈防疫物資

新冠肺炎疫情持續延燒，金門在地的太武之春、金馬之聲廣播電台董事長丁小東今日特別前往金門縣衛生局捐贈一批防疫物資，盼協助金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。