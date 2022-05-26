高市勞工局媒合銀髮特攻隊 助大樹區農場採收玉荷苞

每年5月中下旬是高雄大樹玉荷包盛產期，產季只有短短兩周，農民要賣好價錢，必須馬不停蹄搶收，採收期人手需求量大，常常發生缺工困擾。高雄市勞工局銀髮人才服務據點為讓農民能順利招募短期人力，順利採收荔枝，協助農場成功媒合30位中高齡工作者，成功投入玉荷包採收及包裝作業打工行列。

訓就中心主任楊茹憶表示，隨著少子化、高齡化，勞動力不足，鼓勵銀髮人才重返職場已是趨勢，而台灣農村面臨嚴重缺工問題，每到採收旺季，各地總是搶不到工人，為了舒緩這類短期季節性的人力缺口，高雄市銀髮人才服務據點，號召55歲以上或退休欲再就業的高年級生，組成銀髮農務特攻隊。

參與玉荷包採收工作的梁先生說，能採果還能飽覽大樹田園風光，而且薪資福利也不差，農場供中餐跟茶水，採收論件計酬，正常作業1天工資可達4位數，雖然只有短短2周的工期，但能為農業缺工貢獻勞動力，也讓生活有了新體驗。

梁先生表示，退休後要做自己想做、也能做的工作，體驗農忙工作賺點零用錢，也算是生活小確幸。因為體力與能力都還可以勝任一些工作，為讓自己的生活豐富，想兼職做些事情時，就跑跑外送，這次看到銀髮據點臉書揪團號召銀髮族採收玉荷包，第一時間就報名了。

梁先生表示，其實退休後再工作，主要還是要考量體力的負荷，若有短期、部分工時或兼差的工作，自己做得來又可以打發時間，賺錢不是重點。

農場許老闆表示，玉荷包栽種過程中，高技術工作會交由專業農技師傅來執行，而初階技術性較低的工作如產期採收、揀選、分級包裝等，農場雖已導入自動化農業機械、添購省力搬運設備，也改良採收流程及作業環境，仍需要大量臨時人力來協助。玉荷包一年只有一產，且收成期非常短暫，2到3個星期就會結束，而農村因人口流失致短期支援農務勞動人口逐漸減少，每年都會上演玉荷包搶工大作戰。