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愛河龍舟賽前點睛祈福 陳其邁：防疫也維持節慶活動

中央社／ 高雄26日電

愛河端午龍舟嘉年華將登場，高雄市長陳其邁今天出席龍舟點睛開光祈福儀式表示，賽事將採高規格防疫，讓民眾維持正常節慶活動；並盼配合愛河水域開放，拉近民眾與水的距離。

「2022高雄愛河端午龍舟嘉年華」6月3日到5日登場，高雄市政府今天在良辰吉時舉辦龍舟點睛開光祈福儀式，進行敕水蕩穢、稟職朝聖、禮行三獻、宣疏送化、靈章敕筆等古禮，陳其邁也帶領多名點睛官為24艘龍舟開光點睛，祈求風調雨順，並宣告愛河端午龍舟嘉年華正式展開。

陳其邁致詞表示，龍舟賽需要眾人齊心一致團結，是非常有傳統的運動賽事。愛河龍舟賽已經2年沒有舉行，這次配合愛河水域開放到「愛河之心」，希望拉近民眾與水的距離，「馬路可以開車、河上卻不能泛舟，是很奇怪的事情」，因此希望改變，讓民眾更方便下愛河進行輕艇、SUP等水上活動，民眾也要遵守玩水規則、注意自身安全。

賽事COVID-19（2019冠狀病毒急病）防疫部分，陳其邁說明，這次高規格要求選手完整接種3劑疫苗、賽前快篩陰性，並全程配戴口罩，以保護選手安全。台北、新北等縣市龍舟賽也都照常舉行，因此希望一方面防疫，也一方面跟日常生活做好平衡，在防疫期間維持正常節慶活動。

高雄市政府運發局長侯尊堯指出，選手、觀賽民眾也會分流，選手在河西路側報到、比賽，觀賽民眾則集中在河東路段。今年台南、屏東、嘉義等鄰近縣市相繼停辦端午龍舟賽，愛河龍舟賽共有108隊、2200人爭搶60萬元總獎金，但可能多少受COVID-19疫情影響，報名人數不是歷年最多。

運發局資料指出，愛河龍舟賽是全台唯一同時辦理競技龍舟及傳統龍舟賽的大型龍舟活動，6月3日將由高張力的龍舟拔河賽首先登場。水域另一邊同時有SUP、獨木舟等活動開放民眾體驗，並將有街頭藝人展演、環保文創市集等活動，更邀請南方劇團演出高雄景點典故與近代運動史，活動精彩可期。

運發局提醒，配合賽事，6月3日至5日每日10時至下午6時，河東路（中正路至五福路段）臨愛河側車道將進行交通管制，禁止車輛停放並請自行車配合改道，請用路人注意。

愛河 龍舟賽 陳其邁

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