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以實際行動支持縣府 金門太武之春電台捐贈防疫物資

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門太武之春、金馬之聲廣播電台董事長丁小東今日前往金門縣衛生局捐贈防疫物資，衛生局長李錫鑫回贈感謝狀。記者蔡家蓁／攝影
金門太武之春、金馬之聲廣播電台董事長丁小東今日前往金門縣衛生局捐贈防疫物資，衛生局長李錫鑫回贈感謝狀。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，金門在地的太武之春、金馬之聲廣播電台董事長丁小東今日特別前往金門縣衛生局捐贈一批防疫物資，盼協助金門縣政府對抗疫情，也期盼能拋磚引玉，號召更多民間企業加入，大家一起來強化基層防疫。

丁小東表示，自疫情爆發以來，有感於金門縣政府各單位為防疫的辛勞付出，之前陸續捐贈額溫槍、口罩及礦泉水等物資，今日再次捐贈防疫護目罩150個，隨身瓶酒精360瓶，快篩劑80組等防疫物資給衛生局。

丁小東表示，對抗疫情侵襲之戰已經持續超過2年，衛生局同仁進行防疫工作時非常努力認真，為金門這塊土地付出許多的心血，真的很令人感動，所以盡一己綿薄之力表示感謝之意，也期盼社會各界多多支持與協助，為所有第一線防疫人員提供堅強後盾。

金門縣衛生局長李錫鑫回贈感謝狀，並感謝丁小東董事長善盡企業社會責任捐贈防疫面罩、隨身瓶酒精、快篩劑等防疫物資的善行義舉，李錫鑫表示，衛生局將會統一調度運用並會珍惜善用，在疫情嚴峻的此時，也提醒民眾一定要落實防疫措施，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，一起守護健康家園。

金門在地的太武之春、金馬之聲廣播電台董事長丁小東今日前往金門縣衛生局捐贈防疫物資，由局長李錫鑫代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門在地的太武之春、金馬之聲廣播電台董事長丁小東今日前往金門縣衛生局捐贈防疫物資，由局長李錫鑫代表接受。記者蔡家蓁／攝影

衛生局 金門 疫情

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