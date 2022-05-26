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2022《遠見》縣市長滿意度調查 潘孟安打敗侯友宜拿下第一

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潘孟安四度獲遠見調查五星縣市長「感謝縣民包容支持」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安感謝縣民給他最大的包容與支持，帶領屏東一起創造驕傲。圖／屏東縣府提供
屏東縣長潘孟安感謝縣民給他最大的包容與支持，帶領屏東一起創造驕傲。圖／屏東縣府提供

遠見雜誌今公布2022縣市長施政滿意度調查，屏東縣潘孟安榮獲五星肯定，且施政滿意度、施政分數均為全台第一，這是潘孟安任內第四度獲五星。任期屆滿前贏得高人氣，遠見讚「為畢業成績寫下最完美句點」，潘孟安說，感謝屏東縣民給他最大的包容與支持，帶領屏東一起創造驕傲。

潘孟安就任第一年就獲遠見調查4.5顆星，連續4年4.5顆星，2019年台灣燈會後人氣扶搖直上，拿下屏東史上第一座5星，滿意度75.7％是本島13縣市中最高，75分的施政分數也刷新屏東歷任縣長紀錄。之後即連年獲遠見5顆星評價，持續今年2022年第4度蟬聯。

根據遠見雜誌的調查，潘孟安施政滿意度為85%，施政分數79.5，皆為全台第一；此外，在縣市八大面向施政表現，屏東縣整體滿意度獲75.9%，在各縣市中名列前茅，其中「道路與交通」項目獲得第一，滿意度71.7%，「觀光休閒」項目為全台第三，滿意度82.7%；「經濟與就業」、「教育」、「消防與公共安全」等項目表現也不俗，分獲得滿意度5、6名。

「每年調查就像是人民給我的成績單，鞭策著我始終不敢懈怠，只能一直努力向前」，潘孟安感謝遠見雜誌的調查肯定，這7年多來，他始終堅持好的政策必須回歸到「人」的身上，才能解決問題的根本，帶領縣府團隊一天當兩天用，就是把握縣民鄉親給予的機會，在各項縣政全力衝刺。

第四度獲遠見雜誌五星首長，潘孟安深感欣慰，他說，民意就是最真實的施政反應，做的好不好，民眾的觀感最直接的，現在縣民鄉親都能很自豪地大聲說出「我是屏東人」、「屏東好好」，凝聚及帶動城市的光榮感，這是他執政以來感到最高興的事。

屏東縣長潘孟安（中）感謝縣民給他最大的包容與支持，帶領屏東一起創造驕傲，他與孩童們互動。圖／屏東縣府提供
屏東縣長潘孟安（中）感謝縣民給他最大的包容與支持，帶領屏東一起創造驕傲，他與孩童們互動。圖／屏東縣府提供

屏東縣 潘孟安

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