2022高雄愛河龍舟嘉年華如期舉行 循古禮點睛開光祈福

「2022高雄愛河龍舟嘉年華」6月3日至5日如期舉行，今天在愛河音樂館前遵循古禮舉行龍舟點睛儀式。高雄市長陳其邁表示，高雄已兩年未舉辦龍舟賽，這次以高規格防疫，選手要完整接種3劑疫苗、上船前要快篩陰性以及配戴口罩，希望在保護選手安全下進行賽事。

高雄府今年選良辰吉時舉行龍舟點睛開光的祈福儀式，依循敕水蕩穢、禀職朝聖、禮行三獻、宣疏送化、靈章敕筆等古禮進行。在高雄關帝廟道長陳理義引領下，高雄市長陳其邁、體育會龍舟委員會主委林明道、運動發展局長侯尊堯與議員們，為24艘龍舟點睛開光，共同祈求風調雨順，疫情在台根絕，市民及國人早日恢復正常生活。

陳其邁致詞時表示，台北、新北仍持續舉辦龍舟賽，重點是在活動舉行時，能與防疫取得平衡點。龍舟賽是在戶外的開放空間，基本上風險可控。除了精彩的龍舟賽事外，3天河東路有市集活動，希望到場市民朋友遵守防疫規範下安心過節日。

運發局長侯尊堯表示，今年因台南、屏東、嘉義鄰近縣市停辦，愛河端午龍舟相較以往更多跨縣市選手參加，共有108隊、2200人報名參賽，爭奪60總獎金。今年競爭隊伍數最多的分別為競技公開男子組15隊、傳統龍舟公開組15隊、社會混合組16隊。

愛河龍舟為全台唯一同時舉辦競技龍舟及傳統龍舟比賽的大型龍舟活動，6月3日首先由高張力的龍舟拔河登場，水域另一邊同時有SUP、獨木舟等市民水域體驗，提供民眾親水機會。今年開幕典禮在228公園邀請高雄在地出南方劇團演出，劇碼演出高雄景點典故與近代運動史；6月3日至5日將有街頭藝人展演及環保文創市集等周邊活動。