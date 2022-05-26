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高雄YouBike2.0每週五租借享優惠 租車人次增1成

中央社／ 高雄26日電

高雄市政府自4月22日起至年底，推出每週五用微笑單車2.0 APP掃碼租借高雄YouBike2.0，享前30分鐘免費優惠，活動推出不久，租車人次就成長1成，替市民荷包省不少。

高雄市政府交通局今天上午發布新聞稿指出，高雄YouBike2.0公共自行車系統累計已啟用1086處租賃站，突破1795萬使用人次，顯示高雄市民對YouBike2.0公共自行車相當喜愛，儼然已成為時下「通勤通學族群」最佳交通選擇。

交通局指出，高市自4月22日推出每週五掃碼租借優惠活動，只要使用微笑單車2.0 APP綁定信用卡、LINE Pay或一卡通Money租借高雄YouBike2.0，即享前30分鐘免費優惠；上路後短短幾週成長超過1成，顯示越來越多市民習慣使用掃碼租車，歡迎民眾多加利用。

另外，全市各交通節點、學校、商圈等處多已完成設站，對於仰賴捷運、輕軌、公車、渡輪及台鐵等公共運輸上班族群及學生族群，交通局也分別提供YouBike搭配各種公共運輸轉乘及學生優惠，減輕民眾負擔，鼓勵大家一起騎乘公共自行車做環保。

交通局也提醒，隨著YouBike2.0使用人次提升，也提醒民眾騎乘還車後，將置物籃內垃圾隨身帶走，給下一位使用者更好的騎乘體驗。

YouBike 自行車 高雄市

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